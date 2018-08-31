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Tugay Kerimoğlu'nun eski eşi erkek arkadaşıyla görüntülenince...

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 09:53 | Son Güncelleme

8 ay önce 25 yıllık eşi Tugay Kerimoğlu’ndan boşanan Etkin Ünal, önceki gün bir erkek arkadaşıyla Çeşme Devlet Hastanesi’nden çıkarken objektife yansıdı

Tugay Kerimoğlu'nun eski eşi erkek arkadaşıyla görüntülenince...

Tatil için Çeşme’de bulunan Etkin Ünal, önceki gün adının Tufan İrfan olduğu öğrenilen genç bir erkekle Çeşme Devlet Hastanesi’ne gitti.

Yaklaşık bir saat sonra yine İrfan ile birlikte hastaneden ayrılan Ünal, bu arkadaşlıkla ilgili soruya yanıt verdi:

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“Arkadaşım rahatsızlanmıştı, ben de onu hastaneye getirdim. Kendisi şimdilik arkadaşım ama ileride ne olur bilemem, bir şey diyemem. Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorum, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Fotoğrafları da açıkçası merak ettim.” (Hürriyet)


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