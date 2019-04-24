Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, HDP'li Ayhan Bilgen'in elini sıkmadı

Kars’ta 23 Nisan kutlama törenlerine Garnizon Komutanı damga vurdu. 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Belediye eş başkanları ile tokalaşmadı.

KOMUTAN ELİNİ ÇEKTİ

Kars Valiliği önünde sabah gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için tören alanına gelen Kars Belediye eş başkanları 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut ile tokalaşmak istedi. Bu sırada Tuğgeneral Özgür Nuhut kendini geri çekti.

Kutlama programında protokolde yer alan 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Belediye eş başkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca ile tokalaşmadı.

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan HDP’li eş başkanlar daha sonra programlarına devam etti. (İHA)



