Tuğba Altıntop değişimiyle olay oldu! 'Küllerimden doğdum'

Tuğba Altıntop, iki yıl önce hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın son bestesi 'Hüzün Hoş Geldin'i yorumladı. Şarkıcı, "Hayat bana fazla adil davranmadı. Acılarımla yoğruldum, büyüdüm ve olgunlaştım. Şimdi Anka Kuşu misali küllerimden doğuyorum" dedi.

Şarkısına klip çeken Tuğba Altıntop'un değişimi ise görenleri şaşırttı. Bazı takipçileri "Bu Tuğba mı?" şeklinde yorumlar yaptı.

Sosyal medyada yeni halini paylaşan ünlü ismin değişimine yorum yağdı.

Geçtiğimiz günlerde Lerzan Mutlu'nun programına katılan Altıntop'un oradaki haliyle paylaşımları arasındaki fark da takipçilerin gözünden kaçmadı. Ünlü isim programda aldatılmasıyla ilgili itirafıyla da dikkat çekmişti.

Evli oldukları dönemde Rafet El Roman’a sürpriz yapmak isterken nasıl aldatıldığını öğrendiğini canlı yayında Lerzan Mutlu’ya şu sözlerle anlattı: “Bursa'da turne için kaldığı otele sürpriz yapmaya gittim. Rafet otele sevgilisi ile girdi."

TALİHSİZ KAZA SONRASI OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Tuğba Altıntop, yıllar önce yaşadığı talihsiz kazanın ardından estetik operasyon geçirmişti. Yazlıklarının bahçesinde uzun süre güneşlenen Altıntop, daha sonra su almak için kalktığında birkaç adım sonra başının dönesi sonucu dengesini kaybederek sert bir şekilde beton zemine düşmüştü.