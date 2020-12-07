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Tuğba Altıntop değişimiyle olay oldu! 'Küllerimden doğdum'

07.12.2020 12:09 | Son Güncelleme:
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Tuğba Altıntop değişimiyle olay oldu! 'Küllerimden doğdum'

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop "Hüzün Hoş Geldin" şarkısıyla gündemde... 43 yaşındaki Altıntop'un şarkısından çok değişimi sosyal medyaya damga vurdu.

Tuğba Altıntop, iki yıl önce hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın son bestesi 'Hüzün Hoş Geldin'i yorumladı. Şarkıcı, "Hayat bana fazla adil davranmadı. Acılarımla yoğruldum, büyüdüm ve olgunlaştım. Şimdi Anka Kuşu misali küllerimden doğuyorum" dedi.

Şarkısına klip çeken Tuğba Altıntop'un değişimi ise görenleri şaşırttı. Bazı takipçileri "Bu Tuğba mı?" şeklinde yorumlar yaptı.

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Sosyal medyada yeni halini paylaşan ünlü ismin değişimine yorum yağdı.

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Geçtiğimiz günlerde Lerzan Mutlu'nun programına katılan Altıntop'un oradaki haliyle paylaşımları arasındaki fark da takipçilerin gözünden kaçmadı. Ünlü isim programda aldatılmasıyla ilgili itirafıyla da dikkat çekmişti.

Evli oldukları dönemde Rafet El Roman’a sürpriz yapmak isterken nasıl aldatıldığını öğrendiğini canlı yayında Lerzan Mutlu’ya şu sözlerle anlattı: “Bursa'da turne için kaldığı otele sürpriz yapmaya gittim. Rafet otele sevgilisi ile girdi."

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TALİHSİZ KAZA SONRASI OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Tuğba Altıntop, yıllar önce yaşadığı talihsiz kazanın ardından estetik operasyon geçirmişti. Yazlıklarının bahçesinde uzun süre güneşlenen Altıntop, daha sonra su almak için kalktığında birkaç adım sonra başının dönesi sonucu dengesini kaybederek sert bir şekilde beton zemine düşmüştü.

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Ciddi şekilde yaralanan ve burnu kırılan Tuğba Altıntop'un dişlerinde de kırıklar oluşmuş ve yüzüne cam kırıkları batmıştı. Talihsiz kazadan sonra yüzündeki camlar çıkarıldıktan sonra yara izleri de giderilen Altıntop'un yüzüne yağ enjeksiyonu yapılmıştı.

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Başına gelen kazayı estetik için fırsat olarak değerlendirdiği öne sürülen Altıntop, "Burnum kırık mı kalsaydı, ya da yapılmış burnum orantısız kalsaydı yüzüme cam kırıkları battı ve izler vardı. Ameliyatta çıkarıldı cam kırıkları. Yağ enjeksiyonu yaptırdım yüzüme. Ama hayatımın bana verdiği her iz beynimde" diyerek olumsuz eleştirilere sitem etmişti.

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