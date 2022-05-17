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Tuğba Altıntop kimdir? 2. Sayfa konuğu Tuğba Altıntop ve Rafet El Roman ne zaman boşandı? Çocukları var mı?

17.05.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Altıntop, 2. Sayfa magazin programına 17 Mayıs Salı günü konuk oldu. Şarkıcı Rafet El Roman ile evliliği 7 yıl süren ünlü model, Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini değerlendirdi. 2. Sayfa'yı seyreden izleyiciler; Tuğba Altıntop kimdir? 2. Sayfa konuğu Tuğba Altıntop ve Rafet El Roman ne zaman boşandı? Çocukları var mı? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte ünlü ismin biyografisi...

Tuğba Altıntop kimdir? 2. Sayfa konuğu Tuğba Altıntop ve Rafet El Roman ne zaman boşandı? Çocukları var mı?

Tuğba Altıntop, 2. Sayfa magazin programında yaptığı açıklamalar sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 17 Mayıs Salı günü Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü model vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Tuğba Altıntop kimdir? 2. Sayfa konuğu Tuğba Altıntop ve Rafet El Roman ne zaman boşandı? Çocukları var mı? Ünlü ismin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Tuğba Altıntop lise mezuniyetinin ardından grafikerlik üzerine eğitim gördü. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, Rafet El Roman'la dünyaevine girdi.

Modellik ve mankenliğin dışında bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de oynadı.

Tuğba Altıntop'un albümleri:

Sana Söylüyorum (2007)
La La (2016)

Tuğba Altıntop'un teklileri:

Yana Yakıla (2013)

Tuğba Altıntop'un oynadığı film ve diziler:

Zampara Seyfettin (1995) - TV filmi
Fırtına Hayatlar (2004) - TV dizisi
Bizim Karakol (2004) - TV dizisi

2. SAYFA'NIN KONUĞU TUĞBA ALTINTOP VE RAFET EL ROMAN NE ZAMAN BOŞANDI?

Tuğba Altıntop - Rafet El Roman çifti 2003 yılında boşandı.

TUĞBA ALTINTOP VE RAFET EL ROMAN'IN ÇOCUKLARI VAR MI?

Tuğba Altıntop ve Rafet El Roman'ın bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu vardır.

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Anahtar Kelimeler:
Rafet El Roman Tuğba Altıntop
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