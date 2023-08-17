Tuğba Ekinci "Benden sonra umre" deyip kalça dansı yapınca tepki çekti

Tuğba Ekinci, yaptığı her açıklama, paylaştığı her poz ve polemiklerle sık sık gündem olan ünlü isimlerden. Sezen Aksu'nun Kahpe Kader şarkısını yorumlayan Tuğba Ekinci, evde kendi klibini açarak bikiniyle dans etti.

Oynarken kendinden geçen Ekinci, o anları Instagram hesabından yayınlayarak paylaşıma da "Benden sonra umre" notunu düştü.

Kısa süre önce, Tarkan'ı hedef alarak 'Orasını burasını sallayan adamı Megastar yapmışsınız. Şarkımı tanıtmak için ne yapmalıyım? Ya soyunmalı, yahut ona bunu sallamalıyım!' diyen Ekinci'nin kalça dansı olay oldu.

Dansından ziyade şarkıcının paylaşıma düştüğü not tepki çekti ve "Umre ne alaka", "Bu ne saygısızlık", "Notu anlamadık", "Dini buna neden alet ettin" yorumları aldı.





