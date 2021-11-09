Tuğba Ekinci Defne Samyeli'den sonra Fahriye Evcen'i hedef aldı

Uzun bir aradan sonra 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisi ile ekranlara dönen Fahriye Evcen, yer aldığı projelerde güzelliği ile ön plana çıkıyor. Evcen için 'doğal güzel' övgüleri gelirken, bunun aksini düşünenler de var.

Tuğba Ekinci, tv8'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk oldu. Fahriye Evcen'in estetikli olduğunu belirten Ekinci, canlı yayında 35 yaşındaki oyuncunun burun estetiğini eleştirdi.

Ekinci açıklamasında "Güzelden anlarım. Burnu yanlış yapılmış, düzeltilmesi lazım. Ben de magazin programı sunduğum için yapıyorum bunu, rencide etmek için değil. Burnu mandalla sıkıştırılmış gibi. Burnunun kenarları etli kalmış..." dedi.

"ŞİMDİ BUNA 'GÜZEL' Mİ DİYECEĞİZ?"

Tuğba Ekinci hızını alamadı ve açıklamasının devamında "Ben güzellik hastası bir kadınım, yüz hatlarına çok dikkat ederim. 'Yaprak Dökümü' (2006-2010) dizisinde oynadığı dönemde Fahriye Evcen'in kendi burnu... Birine 'çok güzel kadın' denmesi için doğal olması lazım. Doğal olmadığı için Fahriye benim için 'güzel kadın' statüsüne giremez. Doğal kadın güzeldir... Estetik yaptırmış insanlara 'güzel' demeyin. Burnu yapılınca güzelleşiyor, şimdi buna 'güzel' mi diyeceğiz? O zaman biz niye doğduk böyle; eli, ayağı düzgün. Monica Bellucci 60 yaşına geldi, hâlâ çok güzel. Angelina Jolie 50 yaşında, bir garip oldu, bozdu kendini..."

"Fahriye Evcen'in burnu yaptırılmış ve yanlış yapılmış" diyen ünlü isim açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu.



