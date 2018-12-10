Tuğba Ekinci'den Altın Kelebek tepkisi! 'Mehmet Ali Erbil'i kimse hatırlamadı'

Geçtiğimiz Ekim ayında evinde geçirdiği kaza sonrası yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in tedavisi sürüyor. Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, uzun zamandır yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in adının Altın Kelebek Ödülleri'nde hatırlanmamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulanan Tuğba Ekinci, "Yıllarca Hürriyet grubuna Kanal D ye Çarkıfelek ile hayat verdi, para kazandırdı. Kelebek ödül töreninde bir portre resmi çıkmadı. Kimsede onu hatırlatmadı benim ülkemde neden insanları kaybettiğimizde degeri biliniyor, üstünden prim yapılıyor, binlerce hayranı iyileşmesini bekliyor ve ailesi tabiki! Kimseyi suçlamak istemiyorum böylesine Kanal D için büyük bir değerin gözden kaçdığını düşünmek istiyorum. Keşke ben söyleseydim yöneticilere galiba Tarkan gelmedi bu sene diye üzüntüden düşünemediler. Ah benim kaygan zeminli yalan dolan sanat camiam hepinize aferim.(vefa)" ifadelerini kullandı.





