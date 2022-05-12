Tuğba Ekinci'den boşanan İbrahim Çelikkol'a olay sözler! "Doymadın mı piyasadaki..."

İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu Çelikkol tek celsede anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı. İkilinin ilişkilerini toparlaması için yakın dostları araya girdi ama tüm çabalara rağmen karar değişmedi. İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu Çelikkol'un boşandığını duyan Tuğba Ekinci'nin paylaşımı ise olay oldu.

Sivri dilli şarkıcı Tuğba Ekinci İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu'nun eski bir pozunu paylaşarak yakışıklı oyuncuyu hedef aldı.

"KIZ VERİLECEK EN SON İNSAN"

Tuğba Ekinci paylaşımında sert sözler kullandı. Ekinci'nin İbrahim Çelikkol ile arasındaki gerilimin sebebi bilinmezken şarkıcıya "Doğru yazmışsın" yorumları geldi.

Tuğba Ekinci paylaşımında "Köfte böyle temiz yüzlü hanım kız nikahtan çıkartılır mı? İki yaşında beben de var. Doymadın mı piyasadaki fırıldaklara adam olmadın gitti. Başında kim verdi bu güzelim kızı sana o daha da enteresan. Kız verilecek en son insan. Baba imajı çizebilmek için hareketler şan babası..."



