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Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a olay sözler! 'Ne halt yiyeceksen ye!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 09:29 | Son Güncelleme

Tuğba Ekinci, Demet Akalın'ın Elazığ depremi sonrası depremzedelere gönderdiği yardım paylaşımında yazdığı "Uyuyan dostların canı sağ olsun" mesajına sert tepki gösterdi. Ekinci Akalın'a ağır sözler söyledi.

Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a olay sözler! 'Ne halt yiyeceksen ye!'

Demet Akalın'ın Elazığ depreminin hemen ardından depremzeleder için hazırlayıp paylaştığı yardım çuvalı tartışma çıkardı. Akalın'ın "Ben kamyonetimi tuttum. Uyuyan dostların canı sağ olsun" mesajı Ekinci'yi çileden çıkardı. Ekinci Akalın'ın o paylaşımını kendi hesabında paylaşarak ağır sözler söyledi.

İşte Ekinci'nin açıklaması: "Doğru konuşmanı, paranla iyilik yapıyorsan, cümlelerini seçmeni temenni ediyorum. Bana iyilik yapmıyorsun kendine yapıyorsun. Açıklama yaparken saldırma kardeşim ne halt yiyeceksen ye saldırma, ilk ve son uyarım.

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Kendini ne sanıyorsan zevk sahibi insanlarda bir yerin yok. Arabesk geldin arabesk gidiyorsun. Bir Gülşen, bir Hande Yener değilsin. Cool insan hiç olamadın. O başarılarına yazık. Kusura bakma Dmet bu sensin. Kimse seni sevmiyor şöhretin bittiğinde de yalnız kalırsın böyle devam edersen. Zaten yalnızsın da huyun yüzünden sıkıntı büyük sende kızım."

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