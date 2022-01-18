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Tuğba Ekinci'den Nihat Doğan'a olay sözler! "Saf Bilo" dedi ve ekledi...

18.01.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihat Doğan, Alişan'ın eşi Buse Varol için ''Dizilerde öpüşmediği için evlendim'' sözleri uzun süre tartışma konusu olmuştu. Söylediklerinden sonra pişman olduğunu ve ardından Alişan’ı aradığını belirten Nihat Doğan'ı Tuğba Ekinci sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla eleştirdi. Ekinci, Nihat Doğan'a 'Saf Bilo' diye seslenerek, 'Her gün yokuş aşağı iniyorsun' dedi.

Tuğba Ekinci'den Nihat Doğan'a olay sözler! "Saf Bilo" dedi ve ekledi...

Sivri dilli şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz aylarda Flash TV'de ekrana gelen Al Sana Haber programında Türk-Kürt polemiği yaşadığı ve canlı yayında tartıştığı Nihat Doğan'ı Alişan hakkında söyledikleri yüzünden sosyal medya hesabından eleştirdi.

Alişan telefonla bağlandığı bir magazin programında, sunucunun, “Bir dizide öpüşme rolü olsa Buse’ye izin verir misin” sorusuna, “Zaten bugüne kadar öpüşmediği için Buse’yi tercih ettim” yanıtını vermişti.

"EVLENDİKTEN 7 AY SONRA ÇOCUK DOĞDU!"

Alişan'ın iki çocuğunun annesi ve eşi Buse Varol ile ilgili öpüşme itirafının ardından Nihat Doğan, "Alişan ne zaman evlendi? Çocuğu ne zaman oldu? Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu! Alişan'ı kınıyorum. İmam nikahı mı oldu? Hayır, düğünden bir gün önce Nihat Hatipoğlu yaptı. Alişan'ı kınıyorum" açıklamasını yapmıştı.

ALİŞAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Nihat Doğan bu ifadelerinin ardından Alişan'dan özür dilemişti. Konu ile ilgili yeni bir açıklamada bulunan Doğan, "Alişan'ı arayıp, özür diledim. Arkadaşlar konuştuğum kelimeler bana yakışmadı. Ben düğünlerinde bile vardım. Alişan benim çok eski dostum, sizlerin huzurunda tekrardan eşi Buse Hanım'dan ve Alişan'dan tekrar özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"SAF BİLO"

Tuğba Ekinci bugün yaptığı paylaşımla arasının açık olduğu Nihat Doğan'ı Alişan hakkında söylediklerinden dolayı eleştirdi. Ekinci, ''Her gün yokuş aşağı iniyorsun. Alişan'ın acısı dinmeden sen napıyorsun? Karısı herkesin namusudur. Kime güvenip dil çıkartıyorsun? Saf bilo'' sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

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Nihat Doğan Alişan Tuğba Ekinci
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