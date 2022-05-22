Tuğba Ekinci havluyu üstüne sarıp poz verdi! "Cesur insanları severim"

Yaklaşık 15 yıl önce piyasaya çıkan ‘O Şimdi Asker’ şarkısıyla adını büyük kitlelere duyuran Tuğba Ekinci, cesur açıklamaları ve tarzıyla magazinde konuşulan bir isim. Hem gündeme dair siyasi yorumları hem de ünlü isimlere yaptığı göndermelerle adından söz ettiren Ekinci Sapanca'ya tatile gitti.

Tuğba Ekinci kaldığı yerden iddialı pozlarını paylaştı. Çıplak vücudunu kapamak için üzerine bir havlu geçiren ünlü şarkıcı bu şekilde üst üste pozlar verdi.

Yarı çıplak pozlarıyla dikkat çeken şarkıcıya binlerce yorum geldi. Tuğba Ekinci'ye gelen yorumların bazıları şöyle idi: