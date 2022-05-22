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  4. Tuğba Ekinci havluyu üstüne sarıp poz verdi! "Cesur insanları severim"

Tuğba Ekinci havluyu üstüne sarıp poz verdi! "Cesur insanları severim"

22.05.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'O Şimdi Asker' şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor. Yaptığı yorumlar kadar cesur tarzıyla da adından söz ettiren Ekinci son olarak Sapanca'da tatil yaparken çıplak vücuduna bir havlu geçirip pozlar verdi.

Tuğba Ekinci havluyu üstüne sarıp poz verdi! "Cesur insanları severim"

Yaklaşık 15 yıl önce piyasaya çıkan ‘O Şimdi Asker’ şarkısıyla adını büyük kitlelere duyuran Tuğba Ekinci, cesur açıklamaları ve tarzıyla magazinde konuşulan bir isim. Hem gündeme dair siyasi yorumları hem de ünlü isimlere yaptığı göndermelerle adından söz ettiren Ekinci Sapanca'ya tatile gitti.

Tuğba Ekinci kaldığı yerden iddialı pozlarını paylaştı. Çıplak vücudunu kapamak için üzerine bir havlu geçiren ünlü şarkıcı bu şekilde üst üste pozlar verdi.

üdrod

Yarı çıplak pozlarıyla dikkat çeken şarkıcıya binlerce yorum geldi. Tuğba Ekinci'ye gelen yorumların bazıları şöyle idi:

tugba

  • Cesur insanları severim
  • Millet saklanır sen bilerek paylaşıyorsun
  • Alev alev yanıyorsun
  • Bu çalışmada ne anlatılmak istenmiş
  • Yapma böyle şeyler abla

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci
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