Tuğba Ekinci Hülya Avşar'ı kızdıracak!

Geçen gün İstinyePark'taki La Petite Maison Restaurant'a bir iş görüşmesi için gelen Hülya Avşar çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

''BU SENE FİLM ÇEKME SAHNESİ''

Hülya Avşar, "Size sürprizim var. Bu sene film çekme senesi, bugün onun toplantısı için buraya geldim ve büyük bir aksilik çıkmazsa güzel bir film ile sevenlerimin karşısında olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"HÜLYA AVŞAR MI KALDI?"

Hülya Avşar'ın bu açıklamasına Tuğba Ekinci'den yorum geldi.

Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından "Hülya Avşar mı kaldı?" notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.

