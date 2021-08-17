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  4. Tuğba Ekinci Kabil'deki o görüntüleri paylaştı! "Şeriata her zaman hayır"

Tuğba Ekinci Kabil'deki o görüntüleri paylaştı! "Şeriata her zaman hayır"

17.08.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban'dan kaçmak için uçağın tekerleğine sığınan insanların görüntüsü tüm dünyada gündem oldu. Tuğba Ekinci de o görüntüleri paylaşarak "Şeriata her zaman hayır" dedi.

Tuğba Ekinci Kabil'deki o görüntüleri paylaştı! "Şeriata her zaman hayır"

Dünya Kabil'deki havalimanından gelen görüntüleri günlerdir konuşuyor. Taliban'ın pazar günü ülkenin başkentine girmesi ile binlerce sivil kentin dışarıya açılan tek kapısı olan havalimanına akın etmişti.

Tuğba Ekinci o görüntüleri paylaştı ve fikirleri ifade etti.

tktk

Ekinci dünyayı sarsan görüntüleri paylaşarak "Allah'ı sevmek şeriattan geçmez akıllı insan olun" dedi ve ekledi: "Laik ülkelere giden uçakların ardından böyle koşmamak için şeriata her zaman hayır. Kıymetini bil, Cumhuriyet'i koru."

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci Taliban
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