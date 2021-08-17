Tuğba Ekinci Kabil'deki o görüntüleri paylaştı! "Şeriata her zaman hayır"

Dünya Kabil'deki havalimanından gelen görüntüleri günlerdir konuşuyor. Taliban'ın pazar günü ülkenin başkentine girmesi ile binlerce sivil kentin dışarıya açılan tek kapısı olan havalimanına akın etmişti.
Tuğba Ekinci o görüntüleri paylaştı ve fikirleri ifade etti.
Ekinci dünyayı sarsan görüntüleri paylaşarak "Allah'ı sevmek şeriattan geçmez akıllı insan olun" dedi ve ekledi: "Laik ülkelere giden uçakların ardından böyle koşmamak için şeriata her zaman hayır. Kıymetini bil, Cumhuriyet'i koru."
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