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Tuğba Ekinci mini bikinisiyle Hadise'ye meydan okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Hadise ve Hülya Avşar'ın cesur paylaşımlarına Tuğba Ekinci'den yanıt geldi. Tuğba Ekinci yaptığı bikinili paylaşımla iki ünlü isme meydan okudu.

Tuğba Ekinci mini bikinisiyle Hadise'ye meydan okudu

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık politik yorumlarıyla dikkat çeken Tuğba Ekinci Hadise ve Hülya Avşar'ı hedefine aldı.

Geçtiğimiz günlerde Hadise verdiği cesur pozlarla gündeme gelmişti. Kalçaları olay olan Hadise sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Hadise gibi Hülya Avşar da seksi bir pozunu Instagram'dan paylaşmış ve yaşına rağmen sıkı vücuduyla gündem olmuştu.

Yine Hadise yine olay! Ceketini üstünden atınca...Yine Hadise yine olay! Ceketini üstünden atınca...

Şarkıcı Tuğba Ekinci bu iki ünlünün gündeme gelmesinden sonra hedefine onları aldı. Ekinci minicik bikinisiyle yaptığı bir ayna selfie'sini paylaştı.

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Ekinci paylaşımına "Hadise ve Hülya Avşar’a meydan okuyorum. İkisi de hava sıkıyor..." yorumunda bulundu. Ekinci'nin cuma günü böyle bir paylaşım yapması takipçilerini kızdırdı. Ekinci'nin hayranları fotoğrafa yorum yağdırırken aynı zamanda kalçalarını da beğenmediklerini ifade ettiler

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