MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Ekinci'nin tepki çeken sözleri gündemde! Soruşturma iddiası

Tuğba Ekinci'nin tepki çeken sözleri gündemde! Soruşturma iddiası

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.07.2024 13:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstehcen dansları ve iddialı sahne kostümleriyle adından söz ettiren Tuğba Ekinci'nin tepki çeken konuşması gündemdeydi. Sokak hayvanlarına dair konuşurken "Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber" diyen Ekinci hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Tuğba Ekinci'nin tepki çeken sözleri gündemde! Soruşturma iddiası

Son dönemde tarzıyla ve danslarıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci ‘Yılın Starları 2024 Ödül Töreni’ndeki konuşması nedeniyle tepki çekti.

Şarkıcı Tuğba Ekinci, konuşmasının “Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. ‘Müslümanlığa yakışmaz’ dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır” kısmının sosyal medyada düşmesi sonrası büyük tepki gördü.

Odatv’de yer alan habere göre bu konuşmaya dair savcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Ortalık karıştı! Eski pozlarını paylaşıp... Ortalık karıştı! Eski pozlarını paylaşıp...

Ekinci sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek sosyal medyada konuşmasının tamamını paylaşmıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Ünlü isimlerden Kenan Işık'a veda: Acıları son buldu...Ünlü isimlerden Kenan Işık'a veda: Acıları son buldu...
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci
En Çok Okunan Haberler
'Peçeliler içeri girip ateş etti' Öldü sanıp kelime-i şehadet getirince...

'Peçeliler içeri girip ateş etti' Öldü sanıp kelime-i şehadet getirince...

Büyükekşi'nin o kararına demediğini bırakmadı! "Ben direkt Allah'a bağlıyım"

Büyükekşi'nin o kararına demediğini bırakmadı! "Ben direkt Allah'a bağlıyım"

UEFA harekete geçti! G.Saray Şampiyonlar Ligi'ne alınmayabilir

UEFA harekete geçti! G.Saray Şampiyonlar Ligi'ne alınmayabilir

Sosyal medya sallanıyor! Arap turistleri böyle çekmeye çalıştı

Sosyal medya sallanıyor! Arap turistleri böyle çekmeye çalıştı

Her ay 641 lira ek ödeme yapılacak

Her ay 641 lira ek ödeme yapılacak

10 yıldır komadaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti

10 yıldır komadaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.