Tuğba Ekinci'nin tepki çeken sözleri gündemde! Soruşturma iddiası

Son dönemde tarzıyla ve danslarıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci ‘Yılın Starları 2024 Ödül Töreni’ndeki konuşması nedeniyle tepki çekti.

Şarkıcı Tuğba Ekinci, konuşmasının “Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. ‘Müslümanlığa yakışmaz’ dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır” kısmının sosyal medyada düşmesi sonrası büyük tepki gördü.

Odatv’de yer alan habere göre bu konuşmaya dair savcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Ekinci sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek sosyal medyada konuşmasının tamamını paylaşmıştı.