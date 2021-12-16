MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Ekinci'nin transfobik yorumuna tepki yağdı! "İlişki yaşamayı sevmesen..."

Tuğba Ekinci'nin transfobik yorumuna tepki yağdı! "İlişki yaşamayı sevmesen..."

16.12.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Ekinci, eski program arkadaşı Seyhan Soylu'ya önce 'Hasan Amca' diye hitap etti ardından özel hayatına dair transfobik yorumlarda bulundu. Ekinci'nin şoke eden yorumuna tepki yağdı.

Tuğba Ekinci'nin transfobik yorumuna tepki yağdı! "İlişki yaşamayı sevmesen..."

Flash TV'de yayınlanan "Al Sana Haber" programında bir süre yorumcu olan Tuğba Ekinci zaman zaman yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Ekinci son olarak birlikte program yaptığı Seyhan Soylu ile kavga etti.

Seyhan Soylu'ya homofobik yorumlarda bulunan Ekinci herkesi şoke etti. Ekinci bununla da kalmadı Sisi'nin cinsel hayatına dair imalı yorumlarda bulundu.

Tuğba Ekinci ve Seyhan Soylu birbirine girdi! &quot;Transeksüel dedim diye...&quot;Tuğba Ekinci ve Seyhan Soylu birbirine girdi! "Transeksüel dedim diye..."

Tuğba Ekinci'nin bu yorumları sosyal medyada tepki gördü.

Ekinci paylaşımında "Evime polis sevgilinle geldin. Şimdi de namuslu rolü yapıyorsun. Benim satılık olmadığımı bir alem biliyor. Sen ilişki yaşamayı sevmesen cinsiyet ameliyatı olur musun? Rahibe transseksüel hiç duymadık biz... Yaş senin 55 normal ama isteksizliği namusa dökmen..." yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
PARTNER"Dans değil, spor""Dans değil, spor"
Bardağı yüzüne fırlatıp eve kilitlemişti! Yeni gelişme...Bardağı yüzüne fırlatıp eve kilitlemişti! Yeni gelişme...
Anahtar Kelimeler:
Seyhan Soylu Tuğba Ekinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.