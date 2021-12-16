Tuğba Ekinci'nin transfobik yorumuna tepki yağdı! "İlişki yaşamayı sevmesen..."

Flash TV'de yayınlanan "Al Sana Haber" programında bir süre yorumcu olan Tuğba Ekinci zaman zaman yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Ekinci son olarak birlikte program yaptığı Seyhan Soylu ile kavga etti.

Seyhan Soylu'ya homofobik yorumlarda bulunan Ekinci herkesi şoke etti. Ekinci bununla da kalmadı Sisi'nin cinsel hayatına dair imalı yorumlarda bulundu.

Tuğba Ekinci'nin bu yorumları sosyal medyada tepki gördü.

Ekinci paylaşımında "Evime polis sevgilinle geldin. Şimdi de namuslu rolü yapıyorsun. Benim satılık olmadığımı bir alem biliyor. Sen ilişki yaşamayı sevmesen cinsiyet ameliyatı olur musun? Rahibe transseksüel hiç duymadık biz... Yaş senin 55 normal ama isteksizliği namusa dökmen..." yorumunda bulundu.



