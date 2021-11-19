Tuğba Ekinci: Özçivitler sette terör estiriyor

Sivri dilli açıklamalarıyla dikkat çeken Tuğba Ekinci, ‘Söylemezsem Olmaz’ programına konuk oldu.

Demet Akalın’a meydan okuyan şarkıcı, “Reytingi yok. Giydikleri de yakışmıyor. Ona meydan okuyorum, gel bir tane orkestrasız şarkı söyle” dedi.

Fahriye Evcen’i de eleştiren Ekinci, “Dolma gibi bacak bilekleri kalın. Bunlar eleştirildikleri zaman hanımefendi ayağına yatmasın. Setlerde terör estiriyorlar karı-koca... Benim içeriden yapımcı arkadaşlarım var. O kadar iyi bir güzelliği de yok” diye konuştu.



