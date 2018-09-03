Tuğba Özay'dan bikinili fotoğrafına ilginç yorum!

Sosyal medyayı sıkça kullanan ünlülerden olan Tuğba Özay, bu defa bikinili fotoğrafını eğlenceli bir notla paylaştı.

Tuğba Özay Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Flaş flaş flaş. Dünyaca ünlü starımız Tuğba ÖZAY herkesten uzak, uçsuz bucaksız denizlerde yüzerken muhabirimiz Görürgörmez Flaşçakar'a yakalandı... 18'lik çıtırlara muhhhteşemmm fiziği, akılalmaz matematiği, geometrik şekillerdeki olağanüstü bilgisi, yıllara meydan okumasından anladığımız süper ötesi tarih donanımıyla taş çıkaran ünlü top model , oyuncu, sunucu, şarkıcı ne ararsan var yetenek timsalimiz Özay denizdeki balıkların meraklı bakışlarına aldırış etmeden doyasıya yüzdü ve onların kimyasını bozdu... Akdeniz Sahillerini ısıtan Özay'ın baba tarafından Karadenizli olması Karadeniz'deki hamsilerin bize de bize de gel demesine yol açtı .. Balıkların bu isteği doğrultusunda Özay'ın ne yapacağı şimdilik merak konusu.. Bakalım önümüzdeki günlerde magazin gündemini Özay'ın tavrı değiştirecek mi ?! Haa bu arada Özay denize girip çıkarken çok rahat tavırlar sergiledi..." notunu yazdı.





