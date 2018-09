Tuğba Özay'dan iddialı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyanın en cesur pozlarına imza atan manken Tuğba Özay, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tuğba Özay, gölde yüzerken dala sarılıp poz verdi.

Çok fazla beğeni alan fotoğrafın altına sitem dolu bir not paylaşan Özay, "Denize düşen yılana sarılır" dedi.

Tuğba Özay'ın gündem olacak o paylaşımı;

"Denize düşen yılana da sarılıyor yalana da bu zamandaYani sıkıntılı dönemlerden geçerken insan ne yapacağını bilemez halde ciğeri beş para etmezden de beklenti içine giriyor ya da kendi durumunu kurtarmak adına bin tane takla atıyor ... İnsanız hoş .. Hepimizin başına her an her şey gelebilir .. Batarız da çıkarız da ... önemli olan sağlam duruş .! Ne yılana sarılacak kadar dostsuz ve yalnız ol bu hayatta ne de yalana sarılacak kadar aciz, güçsüz ve omurgasız ..! Sıkıntın olduğunda sevdiğin, güvendiğin, paylaştığın dostların olsun yanında .. Ve bir de ailen ..! İşte o zaman denize düştüğünde dalların olur yanında ..! Bu sebepten önce sen içindeki sevgiyi yücelt , dostlarını iyi seç , ailenden uzak olma ..! Ve asla kimsenin karşısında eğilip de omurgasız davranma ..! Hepinize iyi pazarlar canlar, yoldaşlar, biricik Tubistlerim"