Tuğba Özay Van'dan paylaştı!

Hayranlarıyla günlük hayata dair paylaşımlarda bulunan ve ülkenin dört bir yanını gezerek buradaki doğal güzellikleri takipçileriyle paylaşan şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay, bu defa sevenlerine Van’dan seslendi.

Antalya'da çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba Özay, çarpıcı fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Özay, paylaşımına, "Güneşi doğudan doğurduk batıya yolladık. Hepinize ülkemin en ucundan, Van’dan şahane pazarlar dilerim. Günaydın Türkiye, merhaba yerküre... Not: Bu fotoğrafım Antalya Oymapınar’dan çekilen bir fotoğraf... Yalnız bugün sizlere harika görsellikleriyle Van ilimizi tanıtacağım" notunu düştü.



