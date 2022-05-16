Tuğba Özerk cesur pozuyla resmen meydan okudu! "Ne filtre ne bacak uzatması..."

Sanatçı Tuğba Özerk paylaşımıyla adeta meydan okudu. Derin göğüs dekolteli pembe mayokinisiyle Instagram'ı adeta yakan Özerk, sosyal medyayı adeta salladı. Güzel şarkıcının pozu takipçilerinin dikkatini çekti.

BORNOZLU POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde cesur paylaşımlarına bir yenisini imza atan Tuğba Özerk, bornozuyla sere serpe uzanarak poz vermişti. Pozunda bacaklarını sergileyen Özerk adeta beğeni yağmuruna tutulmuştu.

PEMBE MAYOKİNİSİYLE ALEV ALDI

Son olarak Instagram'ın hikayeler kısmında derin göğüs dekolteli pembe mayokinili pozunu paylaşan güzel şarkıcı herkesi mest etti.

Tuğba Özerk paylaşımında, "Ne filtre ne bacak uzatması olmayan gerçek bir fotoğraf" diyerek adeta yaşıtlarına meydan okudu.



