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Tuğba Özerk'in hastalığı ne? Hipofiz tümörü nedir? Neden olur?

03.01.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in, yılbaşı gecesi sahneye sarhoş çıktığı iddia edilmişti. Kötü yorumlar karşısında daha fazla sessiz kalamayan şarkıcı, hipofiz tümörüyle mücadele ettiğini duyurarak sevenlerini şaşkına çevirdi. Özerk'in açıklaması sonrası, hipofiz tümörünün ne olduğu hakkında araştırılmalar yapılmaya başlandı.

Tuğba Özerk'in hastalığı ne? Hipofiz tümörü nedir? Neden olur?

Yılbaşını sahnede karşılayan ünlüler arasında yer alan Tuğba Özerk'in, sahneye sarhoş çıktığı iddia edilmiş, ünlü şarkıcı sosyal medyada topa tutulmuştu. Tuğba Özerk, ''Kimsenin bilmediği bir rahatsızlığım var'' diyerek bir süredir hipofiz bezi makroadenomu tanısı konulan bir hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu.

HİPOFİZ TÜMÖRÜ NEDİR?

Hipofiz bezinin dokusunu oluşturan hücrelerin kontrolsüz bölünüp çoğalması sonucu oluşan kitleye 'hipofiz adenomu'denir. Hipofiz adenomları, iyi huylu tümörlerdir. Nadir rastlanan durumlarda kansere dönüşebilen hipofiz adenomları, kişinin günlük hayatını olumsuz etkiler.

HİPOFİZ TÜMÖRÜ NEDEN OLUR?

Hipofiz adenomlarının ortaya çıkış sürecine dair kesin bilgilere varmak zordur. Ancak bazı risk grubundaki hastalarda, hipofiz adonemonuna daha sık rastlanır.

HİPOFİZ TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Görme kaybı veya görme alanında azalma
  • Baş ağrısı
  • Bulantı, kusma
  • Halsizlik, yorgunluk
  • Adet düzensizlikleri
  • Cinsel işlev bozuklukları
  • İdrar miktarında artma
  • Kilo alımı

Tuğba Özerk, hipofiz adenomu hastalığıyla mücadele ettiğini, ''Kendimle bile zaman zaman kabullenmekte zorlandığım hipofiz bezi makroadenomu tanısı konulan bir hastalıkla mücadele etmekteyim. Bu tümör nedeniyle görme alanı bozuklukları, bilişsel bozukluk riski altında bir hayatım var. İçinde bulunduğum bu özel, mahrem durumla başa çıkmaya çalışırken bi taraftan da aşık olduğum mesleğimi yapmaya çalışıyorum.'' sözleriyle açıklamıştı.

Tuğba Özerk'in hastalığı ne? Hipofiz tümörü nedir? Neden olur?


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Tuğba Özerk
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