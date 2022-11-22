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Tuğba Özerk'in menajerinden olay paylaşım! "Babamın cenazesine sarhoş gelip..."

22.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyen Nazmi Sunal geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Sunal'ın menajer kızı Arsevi Yeter yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yeter babasının cenazesine sarhoş gelen bir şarkıcıyla ilişkisini bitirdiğini söyleyince gözler Tuğba Özerk'e çevrildi. Tuğba Özerk henüz bir açıklamada bulunmadı.

Tuğba Özerk'in menajerinden olay paylaşım! "Babamın cenazesine sarhoş gelip..."

Müzisyen Nazmi Sunal geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Sunal'ın menajerlik yapan kızı Arsevi Yeter, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.

Arsevi Yeter paylaşımında "Babamın cenazesine alkollü gelip yaptığı aşırı davranışlar nedeniyle.Gerek hafta sonu sağlığı bahanesi ile işi iptal ettirip yalan söylemesi nedeniyle. Hem mekan çalışanları ve hem müzisyenlerin zor durumda kalmasını sağlaması nedeniyle. Hasta olduğuna üzülürken aynı gece bir gece kulübünde eğlenirken çektiği videoları bana gönderen şarkıcı ile çalışmadığımı bilgilerinize sunarım" açıklamasında bulundu.

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Arsevi Yeter, Tuğba Özerk ile çalışıyordu. İkili sosyal medyadan birbirlerini takibi bıraktı, Özerk menajerlik bilgilerini sildi. Bu gelişmelerden sonra iddia edilen kişinin Özerk olduğu sosyal medyada gündeme geldi.

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Özerk, geçtiğimiz aylarda Antalya'da sahnede alkol nedeniyle düşmüş, ardından alkollü olmadığını "hipofiz bezi makroadenomu" hastalığı olduğunu söylemişti.

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