Tuğba Özerk Tosuncuk iddiaları sonrası yaşadığı zor günleri anlattı! "Takıntılı biri, peşimi bırakmıyor"

Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında geçtiğimiz günlerde, sahibi olduğu şirketi üzerinden Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı iddiası gündeme gelmişti. Tuğba Özerk tüm bu iddiaları avukatı aracılığıyla yalanlamıştı. Özerk Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına katıldı ve bu konuda yaşadıklarını anlattı.

BAKANLARA SESLENDİ!

Tuğba Özerk uzun süredir kendisini rahatsız eden biri olduğunu ve o kişiden şüphelendiklerini söyledi. Özerk açıklamasında "Birisi var benimle uğraşıyor. Evimin tadilatını yaptı oradan taktı. İhbarı yapan kişi 7 yıldır beni gölge gibi takip ediyor, psikolojik şiddet uyguluyor. Hakkımda asılsız iddialarda bulunuyor. Evde yalnız kalmaya korkuyorum. İç işleri ve Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Lütfen bana yardım edin" dedi.

Özerk'in avukatı ise "En son geçen sene yaşadığımız olayda sosyal medya platformunda Çiftlikbank ile ilgili bir cümle vardı Tuğba Hanım'ın adresini ifşa etti. Daha önce narkotik şubede evi bastı bu kişi böyle şikayetlerde bulunuyor. Tahmin ettiğimiz kişiyse koruma talebi isteyeceğiz" dedi.



