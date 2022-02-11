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Tuğba Özerk Tosuncuk iddiaları sonrası yaşadığı zor günleri anlattı! "Takıntılı biri, peşimi bırakmıyor"

11.02.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Tuğba Özerk ve Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ın ortaklık iddiası gündeme gelmişti. Tuğba Özerk ve avukatı canlı yayına bağlandı. Söylemezsem Olmaz'a katılan Tuğba Özerk takıntılı biri tarafından zor günler geçirdiğini anlattı. Özerk'in evine daha önce de narkotik baskını yapıldığı ortaya çıktı.

Tuğba Özerk Tosuncuk iddiaları sonrası yaşadığı zor günleri anlattı! "Takıntılı biri, peşimi bırakmıyor"

Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında geçtiğimiz günlerde, sahibi olduğu şirketi üzerinden Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı iddiası gündeme gelmişti. Tuğba Özerk tüm bu iddiaları avukatı aracılığıyla yalanlamıştı. Özerk Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına katıldı ve bu konuda yaşadıklarını anlattı.

BAKANLARA SESLENDİ!

Tuğba Özerk uzun süredir kendisini rahatsız eden biri olduğunu ve o kişiden şüphelendiklerini söyledi. Özerk açıklamasında "Birisi var benimle uğraşıyor. Evimin tadilatını yaptı oradan taktı. İhbarı yapan kişi 7 yıldır beni gölge gibi takip ediyor, psikolojik şiddet uyguluyor. Hakkımda asılsız iddialarda bulunuyor. Evde yalnız kalmaya korkuyorum. İç işleri ve Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Lütfen bana yardım edin" dedi.

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Özerk'in avukatı ise "En son geçen sene yaşadığımız olayda sosyal medya platformunda Çiftlikbank ile ilgili bir cümle vardı Tuğba Hanım'ın adresini ifşa etti. Daha önce narkotik şubede evi bastı bu kişi böyle şikayetlerde bulunuyor. Tahmin ettiğimiz kişiyse koruma talebi isteyeceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Tuğba Özerk
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