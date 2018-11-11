MAGAZİN

Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.11.2018 10:11 | Son Güncelleme

Manken Tuğçe Aral, sosyal medya hesabından paylaştığı Jennifer Lopez pozuyla hayran bıraktı.

Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu

Instagram hesabından Jennifer Lopez'in geçen günlerde verdiğin pozun aynısını veren Tuğçe Aral, takipçilerini mest etti.

Aral'ın bir takipçisi paylaşıma, "Gerçekten müthiş bir fizik, kıyafete hayat vermişsiniz" dedi.

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Verdiği birbirinden cesur pozlarla Instagram'ı sallayan Tuğçe Aral, Türkiye'nin en uzun bacaklı unvanını korumak için bacaklarını sigortalatmıştı.

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1.17 cm uzunluğundaki bacaklarına nazar değmesinden çok korkan güzel model Tuğçe Aral "Bu ara nazardan o kadar çok korkuyorum ki... Çünkü insanların çok dikkatini çekiyor. Bende önlem almak için bacaklarımı sigortalattım" şeklinde konuşmuştu.

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tuğçe aral Tuğçe Aral instagram Jennifer Lopez

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ya bir jenniferin kıvrımlarına bakın bir de tuğçeye...Kaldırın bu haberi jennifere ayıp oluyor...
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