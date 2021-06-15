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Tuğçe Kazaz: Atatürk'ü Osmanlı, Erdoğan'ı Atatürk Türkiye'si yetiştirdi

15.06.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda sadece sansasyonel sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan eski manken Tuğçe Kazaz yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kazaz bu kez de Atatürk'ün birden çok dil bilmesiyle Erdoğan'ın dil bilememesini karşılaştırdı.

Tuğçe Kazaz: Atatürk'ü Osmanlı, Erdoğan'ı Atatürk Türkiye'si yetiştirdi

Eski manken Tuğçe Kazaz Twitter'da yaptığı paylaşımla yine en çok konuluşan isimlerden olmayı başardı.

Son yılarda sadece sansasyonel twitleriyle gündeme gelen Kazaz, Atatürk'ün birden çok dil bilmesiyle Erdoğan'ın dil bilememesini karşılaştırdı.

"Erdoğan’la dil bilmediği için alay eden ve Atatürk'ün birden çok dil bildiğinden dem vurup Erdoğan’ı aşağılamaya çalışan zevatlara deyin ki çok dil bilen Atatürk'ü Osmanlı, Erdoğan’ı ise Atatürk Türkiye’si yetiştirdi. Aralarında fark olması normal"...

Tuğça Kazaz'ın attığı bu twiti çok sayıda sosyal medya kullanıcısı eleştirirken, pek çoğu da Kazaz'ı ti'ye alan paylaşımlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk Recep Tayyip Erdoğan Tuğçe Kazaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Füze atsaydın
Atatürk'ün kurduğu Türkiyeden memnun değilsen çekip gidebilirsin diyeceğim de, 3-5 kere din değiştirip bi ara deist sonra ateist şimdilerin müslüman Tuğçesi olunca konu cevap bile vermemek lazım.
Troll

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