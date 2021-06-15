Tuğçe Kazaz: Atatürk'ü Osmanlı, Erdoğan'ı Atatürk Türkiye'si yetiştirdi

Eski manken Tuğçe Kazaz Twitter'da yaptığı paylaşımla yine en çok konuluşan isimlerden olmayı başardı.

Son yılarda sadece sansasyonel twitleriyle gündeme gelen Kazaz, Atatürk'ün birden çok dil bilmesiyle Erdoğan'ın dil bilememesini karşılaştırdı.

"Erdoğan’la dil bilmediği için alay eden ve Atatürk'ün birden çok dil bildiğinden dem vurup Erdoğan’ı aşağılamaya çalışan zevatlara deyin ki çok dil bilen Atatürk'ü Osmanlı, Erdoğan’ı ise Atatürk Türkiye’si yetiştirdi. Aralarında fark olması normal"...

Erdoğan’la dil bilmediği için alay eden ve Atatürk'ün birden çok dil bildiğinden dem vurup Erdoğan’ı aşağılamaya çalışan zevatlara deyin ki çok dil bilen Atatürk'ü Osmanlı, Erdoğan’ı ise Atatürk Türkiye’si yetiştirdi. Aralarında fark olması normal. — Tuğçe Kazaz (@TuKa_Official) June 14, 2021

Tuğça Kazaz'ın attığı bu twiti çok sayıda sosyal medya kullanıcısı eleştirirken, pek çoğu da Kazaz'ı ti'ye alan paylaşımlarda bulundu.

