Tuğçe Kazaz'ın Cuma mesajı olay oldu! Eski fotoğrafları hatırlatıldı

2000'li yılların en çok aranan modeli ve oyuncusu olan Tuğçe Kazaz, mesleki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan isimler arasında oldu.

DİN DEĞİŞTİRMİŞTİ

Tuğçe Kazaz 2005 yılında, Porto Germeno'daki Ayios Nikolaos Kilisesi'nde vaftiz olarak Maria Seitaridis ismini alarak Ortodoks olmasıyla uzun güre çok konuşulan isimler arasında oldu. O dönemde Yunan oyuncu George Seitaridis ile Atina'da Aya Nikola Kilisesi'nde sade bir törenle evlenmiş, üç yıllık bir evliliğin ardından boşanmıştı.

MANEVİYATA YÖNELDİ

Boşanmanın ardından Türkiye’ye dönen ve tekrar Müslüman olan Tuğçe Kazaz, gece hayatını, alkolü ve sigarayı bırakma kararı alarak maneviyata yöneldi.

Onlar Hz. Adem dönemindeki çıplaklığa dönmek için mücadele ediyor, biz ise bundan sonraki dünyamızı kurmak için İslam’la canlanıyoruz. Yani biz ilerlerken onlar geriliyor. Aramızda uçurumlar var. Rabbim herkese hidayet nasip etsin.

İslam hayattır, İslam gelecektir #HayırlıCumalar — Tuğçe Kazaz (@TuKa_Official) April 16, 2021

CUMA PAYLAŞIMI DİKKAT GEÇTİ

Ramazan Ayı'nın ilk Cuma'sını sosyal medyadan kutlayan Kazaz'ın, "Onlar Hz. Adem dönemindeki çıplaklığa dönmek için mücadele ediyor, biz ise bundan sonraki dünyamızı kurmak için İslam’la canlanıyoruz. Yani biz ilerlerken onlar geriliyor. Aramızda uçurumlar var. Rabbim herkese hidayet nasip etsin.

İslam hayattır, İslam gelecektir #HayırlıCumalar" sözleri tartışma yarattı.

Kazaz'ın bu paylaşımı üzerine pek çok Twitter kullanıcısı Kazaz'ın eski bikinili fotoğraflarını ve din değiştirmesini paylaşarak geçmişini hatırlattı.

