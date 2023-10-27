Tuğçe Melis Demir, Survivor'a mı gidiyor? Bakın o soruya ne yanıt verdi

Survivor All Star yarışması için geri sayım devam ediyor. Eski sezonlardaki birbirinden güçlü yarışmacıların kadrosunda bulunduğu programa dahil olan son isim Furkan Kızılay oldu. Survivor döneminden bir fotoğraf paylaşan Tuğçe Melis Demir ise gelen sorular üzerine açıklamada bulundu.

SURVIVOR SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT: "NASİP OLMADI!"

Tuğçe Melis Demir, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçen gün Instagram'da Survivor hikayesi paylaşınca herkes 'Gidiyor musun? Orada görecek miyiz seni?' gibi şeyler yazmış. Gitmiyorum arkadaşlar. 'Bir türlü nasip olmadı' diyelim. Çünkü biz geçen sene de konuşmuştuk. Bu sene de konuştuk. Ama ben gitmeyi çok isterdim. Çünkü ben Survivor'a katıldım. Mutlaka All Star'ını da yapmak isterdim. Ama bir türlü nasip olmadı. Şimdi burada olmamdan kaynaklı. Benim için çok yorucu ve uzun olacak. Şimdi yeni yeni bir şeylere başladım sonuçta. O yüzden hep beraber izleriz"