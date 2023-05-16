Tuğçe Tayfur'dan tesettür açıklaması! "Örtünmeyi istedim ama beceremedim"

"Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyuran Tuğçe Tayfur, ardından tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur nişanlısında yine ayrıldı.

Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ayrılık haberini 2. Sayfa'da duyurdu.

"YAPMAYA ÇALIŞTIM AMA BECEREMEDİM"

Ferdi Tayfur'un kızı "Annemin bir yaşam şekli var, hep örnek olarak annem önümdeydi. Bu konu çok hassas bir konu, çok denedim aslında ama denemek istedim ama gördüğünüz fotoğraflardaki bir tesettür değil. Beni bu kalıba sokmayın o zaman gerçek manada yaşayanlara haksızlık etmiş olurum. 2023 yılındayız kapalılık açıklık... Allah'a verdiğim sözden dolayı yapmaya çalıştım ama beceremedim. Keşke Kuran'da geçen anlamıyla bunu gerçekleştirebilseydim... Sahneyi bıraktım müziği bırakmadım" dedi.

Bir süre önce tarzını değiştiren Tuğçe Tayfur açıklamasında, “Örtünmeyi istedim ama beceremedim" açıklamasında bulundu.

