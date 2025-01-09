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Tuğçe Tayfur Ferdi Tayfur'un servetinden pay alacak mı? Usta sanatçının avukatı son noktayı koydu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.01.2025 18:50
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Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un 79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından serveti gündeme geldi. Küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'u evlatlıktan reddetmek istediği iddia edilen Ferdi Tayfur'un kızına mirastan pay bırakıp bırakmadığı merak edildi. Sanatçının avukatından yeni açıklama geldi.

Tuğçe Tayfur Ferdi Tayfur'un servetinden pay alacak mı? Usta sanatçının avukatı son noktayı koydu!

79 yaşında hayatını kaybeden arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatıyla milyonları yasa boğdu. Usta sanatçının ardından ise bir süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur cenazedeki küfürlü tartışmasının ardından gündemden düşmedi.

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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur ölümüyle birlikte de serveti merak edilmişti. 80 daire, 6 villa ve Marmaris'te bir ada gibi değerli gayrimenkulleri bulunan Tayfur'un servetinin beş çocuğuna eşit olarak paylaştırıldığında ise her bir çocuğa 600 milyon TL düştüğü iddia edilmişti. Servetin ortaya çıkmasının ardından küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un mirastan pay alıp almayacağı gündeme geldi.

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Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Yarımadası bile var... Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Yarımadası bile var...

Geçtiğimiz günlerde Ferdi Tayfur'un avukatı Tayfur'un kızının kendisini üzdüğünü bir el oğlunu kendisine küfür ettirdiğini söylemişti. "Kendisi küfür ettiğinden dolayı evlatlıktan red kararı vermişti. Bende Tuğçe'nin babasına attığı küfürlü mesajlar var. İçeriğinden söz edemiyorum. Sebebi de şu; Mirasla ilgili konuda daha sonra açıklama yapacağım" demişti.

YENİ AÇIKLAMA: MİRASTAN PAY ALACAK MI?

'Söylemezsem Olmaz' programına konuşan Ferdi Tayfur'un avukatı, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. "Tuğçe Hanım mirastan men edilmedi, mirastan payını alacak. Vasiyet önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Aile şu an acısını yaşıyor" dedi.

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Avukat, Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın ile ilgili de "Ferdi ağabeyin Tuğçe Hanım'dan 50 milyon istediğine yönelik dilekçe paylaştılar. O dilekçe sahte, bu sebeple taraflara dava açtım ve aklıma şu geldi. Muhammed Aydın'la ilgili hakkında açılmış çok sayıda dolandırıcılık davaları var. Bu konuda Tuğçe Hanım'a ve Necla Hanım'a yanlış bilgi verip, baba kızın arasını o mu bozdu diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Babasına attığı küfürlü mesajlar ortaya çıktı! Babasına attığı küfürlü mesajlar ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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