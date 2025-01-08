Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'a attığı küfürlü mesajlar ortaya çıktı!

Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve aile bireyleri arasında cenaze töreninde büyük bir kavga çıktı. Küfürlü tartışmaların yaşandığı olay sonrasında Tuğçe Tayfur'a dair iddialar da gündeme geldi.

Ünlü sanatçının avukatı Hakan Tamgüç açıklamalar yaparak Tuğçe Tayfur'un mirastan men edilmesine dair konuştu. Konu hakkında Ferdi Tayfur’la hem yazıştıklarını hem de konuştuklarını söyleyen avukat; Tayfur’un kızı hakkında “şarkılarımı bile okumasın” dediğini, bununla alakalı dava açtıklarını ve hatta duruşma gününün bile belli olduğunu söyledi.

TUĞÇE TAYFUR'UN EŞİ DE HAKARET ETMİŞ

Avukat Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe ve eşinin hakaretlerine maruz kaldıklarını da iddia etti. Tamgüç açıklamasında "Kızının kendisini üzdüğü, bir el oğlunu kendisine küfür ettirdiği. Kendisinin de küfür ettiğinden dolayı evlatlıktan red kararı vermişti. Bende Tuğçe'nin babasına attığı küfürlü mesajlar var. İçeriğinden söz edemiyorum. Sebebi de şu; Mirasla ilgili konuda daha sonra açıklama yapacağım" dedi.

Sunucu ise bunun üzerine mesajların içeriğine dair sorular sordu. Sunucu, "Ben söyleyebilir miyim? 'Doğru' ya da 'Yanlış' diyeceksiniz. 'Ne iğrenç bir babasın sen' yazmış doğru mu?" ifadelerini kullandı. Avukat ise "Doğru" cevabını verdi.