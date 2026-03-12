Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

TUİK açıkladı, Türkiye'nin en yaşlı ili belli oldu: Emekli olan buraya yerleşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı “İstatistiklerle Yaşlılar 2025” raporu, Türkiye’de yaşlı nüfusun hızla arttığını ortaya koydu. Son 5 yılda önemli bir yükseliş gösteren 65 yaş ve üzeri nüfus, toplamda 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaşarak dikkat çekici bir seviyeye çıktı.

TUİK açıkladı, Türkiye'nin en yaşlı ili belli oldu: Emekli olan buraya yerleşiyor
Gökçen Kökden

TÜİK verilerine göre 65 yaş ve üzeri nüfus son yıllarda hızlı bir artış gösterdi. Son 5 yılda yüzde 20,5 artan yaşlı nüfus, 2025 yılı itibarıyla 9 milyon 583 bin 59 kişi oldu.

Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı da yükseldi. 2020 yılında yüzde 9,5 olan oran, 2025 itibarıyla yüzde 11,1’e çıktı. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye, demografik yapısı bakımından yaşlı nüfus oranı yüksek ülkeler kategorisine doğru ilerliyor.

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ VE EN YAŞLI İLLERİ

TUİK açıkladı, Türkiye nin en yaşlı ili belli oldu: Emekli olan buraya yerleşiyor 1

2025 verilerine göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu. Sinop’u Kastamonu ve Giresun izledi.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise Şırnak olarak kaydedildi. Şırnak’ın ardından Şanlıurfa ve Hakkari geldi.

Raporda yaşlıların hane yapısına ilişkin veriler de yer aldı. En az bir yaşlı bireyin bulunduğu haneler içinde tek kişilik yaşlı hane oranının en yüksek olduğu il Balıkesir oldu.

TUİK açıkladı, Türkiye nin en yaşlı ili belli oldu: Emekli olan buraya yerleşiyor 2

Balıkesir’de bu oran yüzde 34,3 olarak ölçüldü. Balıkesir’i yüzde 34,1 ile Çanakkale ve yüzde 33,7 ile Burdur takip etti.

Tek başına yaşayan yaşlı oranının en düşük olduğu il ise yüzde 8,3 ile Hakkari oldu. Hakkari’yi yüzde 13,8 ile Batman ve yüzde 15,0 ile Van izledi.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ORAN DAHA DA ARTACAK

TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının önümüzdeki yıllarda artmaya devam etmesi bekleniyor. Mevcut demografik eğilimlerin devam edeceği varsayımıyla hazırlanan ana senaryoda şu tahminler yer aldı:

2030: yüzde 13,5

2040: yüzde 17,9

2060: yüzde 27,0

2080: yüzde 33,4

2100: yüzde 33,6

Uzmanlar, doğurganlık oranındaki düşüşün sürmesi durumunda bu artışın daha da hızlanabileceğine dikkat çekiyor.

TUİK açıkladı, Türkiye nin en yaşlı ili belli oldu: Emekli olan buraya yerleşiyor 3

Doğurganlık oranlarının daha hızlı düşmesi ihtimaline göre hazırlanan düşük senaryoda ise yaşlı nüfus oranının çok daha yüksek seviyelere çıkabileceği öngörülüyor. Bu senaryoya göre oranların:

2030’da yüzde 13,5

2040’ta yüzde 18,2

2060’ta yüzde 28,8

2080’de yüzde 38,5

2100’de yüzde 42,8

seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

TÜİK verileri, Türkiye’de nüfusun giderek yaşlandığını ve önümüzdeki yıllarda demografik yapının önemli ölçüde değişebileceğini gösteriyor. Bu durumun sağlık, sosyal hizmetler ve ekonomik planlamalar açısından yeni politikaları gündeme getirebileceği değerlendiriliyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otobüse binmek için kullandığı para 2.000 yıllık hazine çıktı Otobüse binmek için kullandığı para 2.000 yıllık hazine çıktı
Yaşlı kadını öldürüp, kahve keyfi yaptı!Yaşlı kadını öldürüp, kahve keyfi yaptı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sinop nüfus tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.