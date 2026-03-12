Epstein skandalında yeni iddia! Genç kızlar model ajansları üzerinden ağına çekilmiş

Cezaevindeyken ölen ABD’li cinsel istismar suçlusu iş insanı Jeffrey Epstein’in, fuhuş ağına katacağı genç kızları bulmak için model ajanslarından yararlandığı ortaya çıktı.

BBC'ye konuşan Brezilyalı iki kadın, ünlü Fransız model ajansı sahibi Jean-Luc Brunel aracılığıyla Epstein’le bağlantılı bir sisteme dahil edildiklerini anlattı.

BBC Brasil’e konuşan Glaucia Fekete, 2004 yılında henüz 16 yaşındayken model olmak için ilk adımlarını attığını, Brunel’in ailesinin evine gelerek annesini ikna etmeye çalıştığını ve kendisini Ekvador’daki bir model yarışmasına göndermek istediğini anlattı.

Genç model, Brunel’in daha sonra tüm masrafları karşılayarak kendisini New York’a götürmeyi teklif ettiğini belirtti. Ancak annesi Barbara bu teklifi kesin bir şekilde reddetti.

'ANNEM BENİ KURTARDI'

Fekete, “Eğer annemin sözünü dinlemeyip New York’a gitseydim başıma ne gelebileceğini düşünmeden edemiyorum. Annem beni kurtardı” dedi.

BBC’nin ulaştığı ABD belgelerine göre, Epstein’in 24–25 Ağustos 2004 tarihlerinde Ekvador’un Guayaquil kentinde bulunduğu kaydedildi. Aynı tarihlerde söz konusu model yarışmasının finali düzenleniyordu.

Belgelerde ayrıca yarışmaya katılan 16 yaşından küçük en az bir modelin aynı yıl Epstein’in özel uçağıyla iki kez seyahat ettiği bilgisi de yer aldı.

BBC’ye konuşan ve kimliği gizlenen bir başka Brezilyalı kadın ise Brunel’in model ajansının, Epstein’le tanışmasında ve ABD vizesi almasında önemli rol oynadığını söyledi.

“Ana” takma adıyla konuşan kadın, genç yaşta Sao Paulo’da model olma vaadiyle kandırıldığını ve kısa süre sonra fuhuşa zorlandığını anlattı.

Ana, daha sonra Brunel’in ajansının sponsorluğunda ABD’ye gidebilmesi için vize ayarladığını ve aslında modellik işi yapmadığını söyledi.

ÜNLÜ AJANS SAHİBİNİN KİRLİ BAĞLANTILARI

ABD Adalet Bakanlığı belgeleri ve mahkeme kayıtları, Brunel’in ABD’de kurduğu modellik ajanslarının farklı ülkelerden genç kadınları ve bazı durumlarda reşit olmayan kızları çekmek için kullanıldığını ortaya koyuyor.

Belgelerde ayrıca Epstein’in Brunel’in ABD’de kurduğu ajansa mali destek verdiği ve bazı vizelerin Epstein tarafından finanse edildiği iddiaları da yer aldı.

Brunel, hakkındaki suçlamaları hayatı boyunca reddetti. Fransız iş insanı 2022 yılında Fransa’da tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmişti.

BREZİLYA'DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Brezilya Federal Savcılığı, Epstein ile bağlantılı olası bir insan kaçakçılığı ve genç kadınları işe alma ağı olup olmadığını araştırmak üzere Şubat ayında soruşturma başlattı.

Savcılar, kadınların ifadeleri ve belgeler üzerinden sistemin nasıl işlediğini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

BBC’ye konuşan Ana ise Epstein çevresinden ayrıldıktan sonra hayatını yeniden kurduğunu belirterek, “Kendimi şanslı hissediyorum ama diğer kadınlar için üzgünüm” dedi.