Ünlü fenomen dalgaların esiri oldu! Kurtarmaya çalışırlarken hepsi öldü

Şili’de yaşanan trajik olayda, sosyal medya fenomeni ve girişimci Ben Robert Wood ile üç kişi, denizde mahsur kalan bir çifti kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Olayda yalnızca bir kişi sağ kurtarıldı.

Şili’nin Algarrobo kentinde pazartesi akşamı saat 19.00 sıralarında sahilde yürüyüş yapan bir çift, aniden gelen büyük bir dalganın etkisiyle denize sürüklendi. 26 yaşındaki avukat Patricia del Pilar Bello Labe dalgaların arasında kaybolurken, partneri Felipe Hernandez Bustos onu kurtarmak için hemen suya atladı ancak güçlü akıntı nedeniyle zor anlar yaşadı.

ÜÇÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada bölgede bulunan Ben Robert Wood, babası Norman Ray Wood (77) ve partneri María José Duarte Ureta çifti kurtarmak için denize girdi. Ancak dalgaların gücü karşısında üçü de boğularak hayatını kaybetti.

Olayda Patricia del Pilar Bello Labe de kurtarılamadı. Felipe Hernandez Bustos ise Şili Donanması’na ait bir helikopterle denizden çıkarılarak kurtarıldı.

Yetkililer, hayatını kaybeden dört kişinin ölüm nedeninin “suda boğulmaya bağlı asfiksi” olduğunu açıkladı.

Instagram’da yaklaşık 40 bin takipçisi bulunan Wood, yemek ve bira kültürü üzerine içerikler paylaşıyordu.