TÜİK verileri şaşırttı! Türkiye gününü en çok ne yaparak geçiriyor?

TUİK sonuçlarına göre vatandaşlar günün en büyük bölümünü uyuyarak geçirirken, sosyal medya kullanımı son 10 yılda iki katından fazla arttı. Gazete ve dergi okuma alışkanlığı ise dikkat çekici şekilde geriledi.

TÜRKİYE'DE EN FAZLA ZAMAN UYKUYA AYRILIYOR

Araştırmaya göre Türkiye'de 10 yaş ve üzerindeki bireyler günde ortalama 8 saat 55 dakika uyuyor. Kadınlar ortalama 9 saat, erkekler ise 8 saat 49 dakika uyuyor.

Hafta içi ortalama uyku süresi 8 saat 41 dakika olurken, hafta sonlarında bu süre 9 saat 28 dakikaya yükseliyor.

Uykuyu sırasıyla;

3 saat 15 dakika ile yemek ve kişisel bakım,

2 saat 25 dakika ile çalışma hayatı,

2 saat 22 dakika ile ev işleri ve aile bakımı takip ediyor.

Erkekler işte, kadınlar ev işlerinde daha fazla zaman harcıyor

15 yaş ve üzerindeki bireylerde istihdamla ilgili faaliyetlere ayrılan süre günlük ortalama 2 saat 39 dakika olarak hesaplandı.

Çalışan bireylerde bu süre günlük ortalama 5 saat 41 dakika olurken; çalışan erkekler 6 saat, çalışan kadınlar ise 4 saat 58 dakika çalışıyor.

EV İŞLERİNDE VE AİLE BAKIMINDA TABLO TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Kadınlar bu faaliyetlere günde ortalama 4 saat 3 dakika ayırırken erkeklerde bu süre yalnızca 58 dakika oldu.bÇalışan kadınlar ev işleri için günde 2 saat 38 dakika, çalışan erkekler ise 47 dakika harcıyor. Çalışmayan kadınlarda bu süre 4 saat 33 dakikaya çıkarken, çalışmayan erkeklerde 1 saat 17 dakika olarak belirlendi.

EN AZ YAPTIĞIMIZ ŞEY SPOR

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de spor alışkanlıkları oldu. Türkiye'de bireyler gün içinde spora ortalama sadece 12 dakika ayırıyor. Kadınlar günlük 9 dakika, erkekler ise 16 dakika spor yapıyor.

Sporun ardından en az zaman ayrılan faaliyetler;

26 dakika ile hobiler ve oyunlar,

37 dakika ile gönüllü işler ve toplantılar oldu.

Gençler oyun oynuyor, büyükler televizyon izliyor

Yaş gruplarına göre incelendiğinde;

10-14 yaş grubunun uyku, eğitim, oyun ve spor faaliyetlerine en fazla zamanı ayırdığı görüldü.

Bu yaş grubundakiler günlük ortalama;

1 saat 9 dakika oyun ve hobiler,

27 dakika spor yapıyor.

15-24 yaş grubu sosyal yaşam ve eğlenceye en fazla vakit ayıran kesim olurken, 55 yaş ve üzerindekiler televizyon izleme, radyo dinleme ve gönüllü faaliyetlerde ilk sırada yer aldı.

FUTBOL GERİLEDİ VOLEYBOL YÜKSELDİ

Son dört haftada yapılan sportif faaliyetlerde ilk sırada;

yüzde 11,7 ile yürüyüş ve koşu,

yüzde 4,1 ile futbol,

yüzde 2,5 ile aletli sporlar yer aldı.

2015 yılıyla karşılaştırıldığında futbol oynayanların oranı yüzde 5,2'den yüzde 4,1'e gerilerken, voleybol oynayanların oranı ise yüzde 0,9'dan yüzde 1,4'e yükseldi.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri ise dijital alışkanlıklarda yaşanan değişim oldu.

Son dört haftada vatandaşların;

yüzde 88,8'i televizyon izledi,

yüzde 71,7'si sosyal medyada vakit geçirdi,

yüzde 67,5'i akraba ziyaretinde bulundu.

Sosyal medya kullanan erkeklerin oranı yüzde 77, kadınların oranı ise yüzde 66,6 olarak hesaplandı.

Gazete ve dergi okuma alışkanlığı yarı yarıya düştü

TÜİK verilerine göre son 10 yılda en büyük değişim sosyal medya kullanımında yaşandı.

2015 yılında sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı yüzde 33,9 iken, 2025 yılında bu oran yüzde 71,7'ye çıktı.

Buna karşılık gazete, dergi ve benzeri yayınları okuyanların oranı yüzde 39,4'ten yüzde 20,1'e gerileyerek son 10 yılın en dikkat çekici düşüşlerinden biri oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır