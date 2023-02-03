Tüketim zıt anlamlısı nedir? Tüketim kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Tüketim kelimesi günümüzde oldukça sık kullanılmasına rağmen anlam kapasitesi genişlemeyen kelimelerden biridir. Türkçede iki anlamı bulunan tüketim sözcüğü cümle içinde ad görevinde ve gerçek anlamıyla kullanılır. Tüketim kelimesi, Türk Dil Kurumuna göre şu anlamlara gelir:

Tüketme işi

Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması

Tüketim kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Cümle içinde gerçek anlamıyla kullanılan tüketim sözcüğü genel olarak cümlede ad görevinde kullanılır. Tüketim kelimesi dilimizde zıt anlamlısı bulunan kelimelerden biridir. Zıt anlamlı kelimeler hem anlam olarak birbirleri ile karşıt hem de yazılış ve okunuş bakımından birbirlerinden farklıdır. Zıt anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri ile tam tersi anlamı ifade eder. Tüketimin zıt anlamlısı olan kelime de aynı şekilde cümle içinde ad görevinde kullanılan bir kelimedir. Tüketim kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

Üretim

Türemiş yapılı olan bir kelime olan tüketim kelimesi cümle içinde " Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması" anlamında kullanıldıysa tüketimin zıt anlamlısı olan "üretim" kelimesi kullanılabilir. Tüketim zıt anlamlısı olan sözcük " Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması" anlam bakımından tüketim ile tam tersi anlama gelir.

Tüketimin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimede anlam bilgisi arasında yer alan zıt anlam Türkçede önemli konulardan birisidir. Her kelimenin zıt anlamlısı olmasa da dilimizde bazı kelimelerin zıt anlamlıları vardır. Türkçede zıt anlamlısı bulunan kelimelerden biri de tüketim kelimesidir. Tüketim kelimesinin zıt anlamlısı üretimdir. Cümle içinde üretim, topraktan hayvandan, bitkiden ürün sağlama, mal ve hizmet olarak yeni bir şeyler ortaya koyma anlamlarında kullanılır. Tüketimin tam tersini ifade eden kelime tüketim ile zıt anlamlıdır. Bu konunun daha iyi anlaşılması için örnek cümleler verilebilir. Tüketim kelimesinin zıt anlamı olan kelimeyle örnek cümleler: