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Öz zıt anlamlısı nedir? Öz kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

19.01.2023 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı sözcükler birbirinin yerine kullanılabilirken, zıt anlamlı kelimeler ise birbirinin karşıt anlamında kullanılabilir. Dolayısıyla Türkçede yer alan sözcüklerin eş anlamlıları ve zıt anlamlıları öğrenildiği zaman kişinin sözcük dağarcığı da genişler. Bununla birlikte pek çok Türkçe sözcüğün zıt anlamlısı yaygın olarak kullanılırken öz kelimesinin zıt anlamlısı çok sık kullanılmaz. Özellikle felsefe alanında önemli bir yer tutan öz kelimesinin zıddı nedir?

Öz zıt anlamlısı nedir? Öz kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Gerek konuşma dilinde gerek ise resmî dilde sayısız sözcük kullanılarak cümle kurulur. Bu nedenle sözcüklerin zıt anlamlılarının öğrenilmesi de büyük önem taşır. Çünkü bir sözcüğün zıt anlamlısı öğrenildiği takdirde bu sözcüğün anlamı da daha iyi kavranabilir. Bunun yanı sıra zıt anlamlı kelimeleri bilmek ve kullanmak ifadeleri zenginleştirir ve daha akıcı, anlaşılır bir hâle getirir. Nitekim öz sözcüğünün zıt anlamlısı pek çok kişi tarafından bilinmez. Dolayısıyla öz sözcüğünün anlamı ve karşıt anlamlısı örnek cümlelerle de pekiştirilmelidir.

Övmek zıt anlamlısı nedir? Övmek zıt anlamlısı nedir?

Öz zıt anlamlısı nedir?

Felsefe terimlerinden biri olduğu gibi psikoloji alanında da sıklıkla kullanılan öz kelimesinin zıt anlamı yaygın olarak bilinmez. Dolayısıyla bu sözcüğün zıt anlamlısı belirtilmeden özün ifade ettiği anlamlar hatırlatılmalıdır. Öz kelimesi sesteş olmasıyla birlikte öz kelimesinin en sık kullanılan anlamı "Bir kimsenin kendi manevi varlığı ve benliği" şeklinde tanımlanır. Bunun yanı sıra öz sözcüğü derun, nefis ve iç olarak da bilinir. Öz sözcüğünden kendine ve kendi kendini anlamlarına gelen kelimeler türetilirken bu sözcük ekstre anlamında bitki biliminde de kullanılır. Zamir olarak kullanıldığı zaman ise öz sözcüğü zat ve kendi anlamına gelir.

Öz kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük, özün "bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, iç, nefis" anlamına yöneliktir. Bu bağlamda öz kelimesinin zıt anlamı "varoluş" kelimesidir. Varoluş kelimesi de yine bir felsefe terimi olarak kullanılmakla birlikte "yaşama, var olma, bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu değil, var olduğu olgusu" anlam bağlamında karşıtlık oluşturur.

Önce zıt anlamlısı nedir? Önce zıt anlamlısı nedir?

Özün zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Mevcudiyet anlamına gelen varoluş, TDK tarafından özün karşıtı şeklinde tanımlanır. Karşıt anlamlısı gibi özellikle felsefe alanında sıklıkla kullanılan varoluş kelimesi, var olma ve yaşama anlamlarına da gelir. Bununla beraber varoluş bir şeyin nasıl olduğu, ne olduğu ve var olduğu olgusu ile ilişkilidir. Özün zıt anlamlısı ile örnek cümleler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • "Varoluş özden önce gelir." cümlesi, insanın önce dünyaya gelerek var olduğunu ve daha sonra özünü ortaya çıkardığını ifade eder.
  • Bu hayattaki varoluş sebebini keşfeden insan, ruhunu gün aşırı besleyerek karakterini inşa eder.
  • İnsan bir şeyleri gözlemleyip öğrenmediği takdirde varoluşu kendi gözünde değersizleşir.
  • Ünlü filozofun varoluşu ile çelişkiye düşmesi, sınırsız irade ve özgürlüğün önemi üzerine düşünmeye başlamasını beraberinde getirmiştir.
Ön zıt anlamlısı nedir? Ön zıt anlamlısı nedir?

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İri zıt anlamlısı nedir?İri zıt anlamlısı nedir?
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