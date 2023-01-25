Öz zıt anlamlısı nedir? Öz kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Gerek konuşma dilinde gerek ise resmî dilde sayısız sözcük kullanılarak cümle kurulur. Bu nedenle sözcüklerin zıt anlamlılarının öğrenilmesi de büyük önem taşır. Çünkü bir sözcüğün zıt anlamlısı öğrenildiği takdirde bu sözcüğün anlamı da daha iyi kavranabilir. Bunun yanı sıra zıt anlamlı kelimeleri bilmek ve kullanmak ifadeleri zenginleştirir ve daha akıcı, anlaşılır bir hâle getirir. Nitekim öz sözcüğünün zıt anlamlısı pek çok kişi tarafından bilinmez. Dolayısıyla öz sözcüğünün anlamı ve karşıt anlamlısı örnek cümlelerle de pekiştirilmelidir.

Öz zıt anlamlısı nedir?

Felsefe terimlerinden biri olduğu gibi psikoloji alanında da sıklıkla kullanılan öz kelimesinin zıt anlamı yaygın olarak bilinmez. Dolayısıyla bu sözcüğün zıt anlamlısı belirtilmeden özün ifade ettiği anlamlar hatırlatılmalıdır. Öz kelimesi sesteş olmasıyla birlikte öz kelimesinin en sık kullanılan anlamı "Bir kimsenin kendi manevi varlığı ve benliği" şeklinde tanımlanır. Bunun yanı sıra öz sözcüğü derun, nefis ve iç olarak da bilinir. Öz sözcüğünden kendine ve kendi kendini anlamlarına gelen kelimeler türetilirken bu sözcük ekstre anlamında bitki biliminde de kullanılır. Zamir olarak kullanıldığı zaman ise öz sözcüğü zat ve kendi anlamına gelir.

Öz kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük, özün "bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, iç, nefis" anlamına yöneliktir. Bu bağlamda öz kelimesinin zıt anlamı "varoluş" kelimesidir. Varoluş kelimesi de yine bir felsefe terimi olarak kullanılmakla birlikte "yaşama, var olma, bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu değil, var olduğu olgusu" anlam bağlamında karşıtlık oluşturur.

Özün zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Mevcudiyet anlamına gelen varoluş, TDK tarafından özün karşıtı şeklinde tanımlanır. Karşıt anlamlısı gibi özellikle felsefe alanında sıklıkla kullanılan varoluş kelimesi, var olma ve yaşama anlamlarına da gelir. Bununla beraber varoluş bir şeyin nasıl olduğu, ne olduğu ve var olduğu olgusu ile ilişkilidir. Özün zıt anlamlısı ile örnek cümleler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir: