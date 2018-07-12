Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Adnan Oktar'ın en çok tanınan kediciklerinin gözaltı fotoğrafı ise kelimenin tam anlamıyla şaşkınlık yarattı!
Adnan Oktar'ın kedicikleri tanınmaz halde
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Adnan Oktar'ın ve kediciklerin dün sabah karşı gözaltına alınmasının ardından kediciklerin gerçek görüntüsü şaşkına çevirdi.
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Adnan Oktar'ın en tanınan 'kediciklerinin dün gözaltına alınırken çekilen fotoğrafı şaşkına çevirdi.
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Kediciğin gerçek görüntüsünün sosyal medyadaki paylaşımlarıyla olan farkı, sosyal medyanın diline düştü.
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Ceylan Özbudak – 2008
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Ceylan Özbudak – 2016
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Adnan Oktar – 1986
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Adnan Oktar – 2008
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Adnan Oktar – 2014
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Adnan Oktar – 2016
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YYasemin Ayşe Kiriş- 11 Şubat 2011
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Yasemin Ayşe Kiriş – 2016
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Tuba Babuna – 2008
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Tuba Babuna – 2014
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Didem Ürer (Adnan Hoca ile tanıştığı yıl)
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Didem Ürer – 2014
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Tülin Işıldar Marangozoğlu – 2008
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Tülin Işıldar Marangozoğlu - 2014
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İşte Adnan Oktar'ın kedicikleri
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