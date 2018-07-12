MAGAZİN

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

Dün sabah Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltına alındı. Kandilli'de bulunan bir villada akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 9 kadın gözaltına alındı.

Adnan Oktar'ın en çok tanınan kediciklerinin gözaltı fotoğrafı ise kelimenin tam anlamıyla şaşkınlık yarattı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri tanınmaz halde

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Adnan Oktar'ın ve kediciklerin dün sabah karşı gözaltına alınmasının ardından kediciklerin gerçek görüntüsü şaşkına çevirdi.
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Adnan Oktar'ın en tanınan 'kediciklerinin dün gözaltına alınırken çekilen fotoğrafı şaşkına çevirdi.
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Kediciğin gerçek görüntüsünün sosyal medyadaki paylaşımlarıyla olan farkı, sosyal medyanın diline düştü.
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Görkem Erdoğan

Görkem Erdoğan
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Görkem Erdoğan

Görkem Erdoğan
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Ceylan Özbudak – 2008

Ceylan Özbudak – 2008
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Ceylan Özbudak – 2016

Ceylan Özbudak – 2016
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Adnan Oktar – 1986

Adnan Oktar – 1986
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Adnan Oktar – 2008

Adnan Oktar – 2008
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Adnan Oktar – 2014

Adnan Oktar – 2014
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Adnan Oktar – 2016

Adnan Oktar – 2016
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YYasemin Ayşe Kiriş- 11 Şubat 2011

YYasemin Ayşe Kiriş- 11 Şubat 2011
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Yasemin Ayşe Kiriş – 2016

Yasemin Ayşe Kiriş – 2016
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Tuba Babuna – 2008

Tuba Babuna – 2008
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Tuba Babuna – 2014

Tuba Babuna – 2014
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Didem Ürer (Adnan Hoca ile tanıştığı yıl)

Didem Ürer (Adnan Hoca ile tanıştığı yıl)
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Didem Ürer – 2014

Didem Ürer – 2014
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Ebru Altan- 2008

Ebru Altan- 2008
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Ebru Altan- 2014

Ebru Altan- 2014
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Tülin Işıldar Marangozoğlu – 2008

Tülin Işıldar Marangozoğlu – 2008
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Tülin Işıldar Marangozoğlu - 2014

Tülin Işıldar Marangozoğlu - 2014
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İşte Adnan Oktar'ın kedicikleri

İşte Adnan Oktar'ın kedicikleri
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Okuyucu Yorumları 26 yorum
bir adet kedi sahiplenmek istiyorum
ne bekliyordunuz hiç duymamış bilmiyormuş gibi hayrete düştünüz taktik hep aynı önce her şeyi bilerek göz yum sonra şaşır çok komik bir yönetim ve toplum......
Kediciklere bak :))) gel pisi pisi pisi pis pisi :)))))))
Gece Klüplerindeki kadınların görüntü arasında fark yok.
yerım seni kedıcıkler ..
adam sağlam kaportacıymış hepsini düzeltmiş boyamış bişeye benzetmiş
bunlara en buyuk ceza eski hallerine dondermek olur????????????
Bunları sahiplenin kedileri sokağa atmayı
TV deki İran kedicikleri bildiğin sokaktaki tekircik miş.
O havuzun kenarın da oturan hatun da ne öyle hocam,şarap gibi,çölde içilen buz gibi su gibi,adi adam piyasada ne kadar taş parçası varsa hepsini kapmış :D
Demek ki göründükleri gibi güzel değilmisler bütün istahim kaçtı neneme bu kadar makajjı yapsalar bunlari aratmaz
O neydi qıı...
bu kedicikleri sahiplene bilirmiyiz evsiz kalmasinlar yazık bundan sonra kedi den baska canli sevmiyecem )
Allah'tan bizi tirmalamadilar.yoksa insanın ödünü koparirlar tiplere baksana korku tüneli gibi fotoğraf lar hepsi
Bana makyaj yapsalar erkek halimle bunlardan daha güzel olurum o kadar makyajla :D
Bunlar yıllar geçtikçe gençleşmişler :)
ne adammıs. ama hikayenin sonu onlar erememis adnan a bizede seyretmek düser
yani maşallahları var
içimizdeki israilli, rus, abd li, ingiliz, almanlara güven olmazkey dışardakilerine nasıl güvenilecek. olayın şimdilik bizle ilgisi yok ama, geleceğe hazırlık için bir olmak lazım. bizi parçalarsalar, bizden eser bırakmazlar. bu arada dostluklar ortak çıkarlar var olduğu müddetçe var. bunları gereksiz yazıyorum. bu yazdıklarımı herkes zaten biliyor.
1 kedim bile yok anlıyormusun
kedicikmi? af buyrun huri demek istediniz:-))))
bir kedim bile yok...
bak bide cennette huri yok diyordunuz
Kedicik isteyenler başka kapıya Dükkan Kapandı !
herkes üzerine düşeni yapmalı 1 tane kediciği sahiplenmeli, yazıktır sokakta kalmasınlar
kedileri çok severiz...
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