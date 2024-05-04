Tülden elbisesiyle pozları yine olay oldu! Hande Erçel'e yorum yağdı

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği Selin karakteri ile yıldızı parlayan Hande Erçel Sen Çal Kapımı, Bambaşka Biri, gibi birçok projede yer aldı.

Oyunculuğu yüzünden ağır eleştirilere maruz kalan Hande Erçel son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor. Sevgilisi ile ülke ülke gezen Erçel sosyal medyayı aktif kullanıyor.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa tülden elbisesiyle verdiği pozları peş peşe paylaştı.

Bir çekim için kamera karşısına geçen güzel oyuncu birbirinden iddialı pozları ile sosyal medyayı salladı.

YORUM YAĞDI

Hande Erçel'in son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme; 'Aman Arzu Sabancı görmesin', 'Kaynanandan veto yiyeceksin', 'Harika pozlar', 'Yine olaysın' gibi yorumlar yapıldı.