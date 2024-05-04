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  4. Tülden elbisesiyle pozları yine olay oldu! Hande Erçel'e yorum yağdı

Tülden elbisesiyle pozları yine olay oldu! Hande Erçel'e yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.05.2024 07:55
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Oyunculuğu yüzünden ağır eleştirilerin hedefi olan Hande Erçel, son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça adından söz ettiren Erçel bu defa tülden elbisesiyle verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin cesur karelerine yorum yağdı.

Tülden elbisesiyle pozları yine olay oldu! Hande Erçel'e yorum yağdı

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği Selin karakteri ile yıldızı parlayan Hande Erçel Sen Çal Kapımı, Bambaşka Biri, gibi birçok projede yer aldı.

Oyunculuğu yüzünden ağır eleştirilere maruz kalan Hande Erçel son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor. Sevgilisi ile ülke ülke gezen Erçel sosyal medyayı aktif kullanıyor.

HANDE 1

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa tülden elbisesiyle verdiği pozları peş peşe paylaştı.

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Bir çekim için kamera karşısına geçen güzel oyuncu birbirinden iddialı pozları ile sosyal medyayı salladı.

HANDE 3

YORUM YAĞDI

Hande Erçel'in son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü isme; 'Aman Arzu Sabancı görmesin', 'Kaynanandan veto yiyeceksin', 'Harika pozlar', 'Yine olaysın' gibi yorumlar yapıldı.

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Hande Erçel Oyuncu karakteri erçel
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