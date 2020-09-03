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Tülin Özen, Kırmızı Oda'da hangi rolde oynayacak? Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 03.09.2020 22:35 | Son Güncelleme

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda, 4 Eylül Cuma akşamı 20:00’de ilk bölümüyle TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Dizinin başrol oyuncularından Tülin Özen de, Kırmızı Oda'daki rolünü anlattı.

Tülin Özen, Kırmızı Oda'da hangi rolde oynayacak? Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlıyor?

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Kırmızı Oda’da, yetenekli oyuncu Tülin Özen; erişkin psikiyatristi 'Piraye Artun'a hayat veriyor. Eşi vefat ettiği için ikiz oğullarına tek başına bakan Piraye Artun, güçlü kişiliğiyle klinikteki herkesin hayranlığını kazanıyor.

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Tülin Özen, merakla beklenen ‘Kırmızı Oda’yı şu sözlerle anlattı:

“Her birimizin hikayesi eksik, tamamlanmaya muhtaç ve her zaman yeni yollara, yeni kapılara ihtiyacı var. ‘Kırmızı Oda’ doktor ya da danışan olması farketmeden birbirimize nefes olmaya çalışacağımız bir dizi olacak diye hayal ediyorum.. Piraye için, diğer karakterler için ve de izleyenler için..”

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