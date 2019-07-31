Tülin Şahin'den hamilelik paylaşımı

Ge\u00e7ti\u011fimiz Nisan ay\u0131nda Portekizli yat\u0131r\u0131m bankac\u0131s\u0131 Pedro de Noronha ile evlenen model T\u00fclin \u015eahin, anne olmak i\u00e7in g\u00fcn say\u0131yor.\n6 ayl\u0131k hamile olan T\u00fclin \u015eahin, plajda mayoyla \u00e7ekilen bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 Instagram'dan payla\u015ft\u0131.\n\nPARTNER Me\u011fer y\u00f6ntemi varm\u0131\u015f! Daha az yak\u0131t harcamak i\u00e7in...Eski e\u015finden mutluluk payla\u015f\u0131m\u0131!\u00dcnl\u00fc oyuncuya sette b\u00fcy\u00fck s\u00fcrpriz!
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