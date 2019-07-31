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Tülin Şahin'den hamilelik paylaşımı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 31.07.2019 02:11 | Son Güncelleme

6 aylık hamile olan Tülin Şahin, plajda çekilen mayolu pozunu Instagram'dan paylaştı.

Tülin Şahin'den hamilelik paylaşımı

Geçtiğimiz Nisan ayında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile evlenen model Tülin Şahin, anne olmak için gün sayıyor.

6 aylık hamile olan Tülin Şahin, plajda mayoyla çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

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