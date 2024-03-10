Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Morgda cesetler karıştı: Başkası gömüldü...

WalesOnline'da yer alan habere göre, 3 sene önce yüz milyonlarca dolar maliyetle inşa edilen Grange Üniversitesi Hastanesi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Hastanenin bir aileye yanlış ceset verdiği ve ailenin de fark etmeden cesede cenaze töreni düzenleyerek toprağa verdiği öğrenildi. Aylar sonra fark edilen durum tüm dünyada gündemin birinci sırasına oturdu.

İLK VUKUAT DEĞİL

Hastanenin daha önceden de bir hata yaparak yanlış cesedin yakılmasına neden olduğu öğrenildi.

YETKİLİLER ÖZÜR DİLEDİ

Aylar sonra fark edilen olayla ilgili derhal soruşturma başlatılırken, hastane yönetimi özür diledi. Hastaneden yapılan açıklamada toprağa verilen kişinin başka bir tanıdığının olmadığı ve olayın bir insan hatasından meydana geldiği ifade edildi.

Hastane sözcüsü ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Biz durumdan etkilenen aileler için çok üzgünüz. Bunun bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri aldık"







