Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Morgda cesetler karıştı: Başkası gömüldü...

    Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Morgda cesetler karıştı: Başkası gömüldü...

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    10.03.2024 15:31
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Galler'de meydana gelen olay ülkeyi ayağa kaldırdı. Cwmbran şehrindeki Grange Üniversitesi Hastanesi'nde bir aileye yanlış bir adamın cesedi verildi. Aile durumun farkına varmadığı için hiç tanımadıkları adamın cesedine cenaze töreni düzenlemiş oldu. Hastanin daha önceden de yanlışlıkla farklı bir kişinin cesedini yaktığı öğrenildi.

    Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Morgda cesetler karıştı: Başkası gömüldü...

    WalesOnline'da yer alan habere göre, 3 sene önce yüz milyonlarca dolar maliyetle inşa edilen Grange Üniversitesi Hastanesi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Hastanenin bir aileye yanlış ceset verdiği ve ailenin de fark etmeden cesede cenaze töreni düzenleyerek toprağa verdiği öğrenildi. Aylar sonra fark edilen durum tüm dünyada gündemin birinci sırasına oturdu.

    m1

    İLK VUKUAT DEĞİL

    Hastanenin daha önceden de bir hata yaparak yanlış cesedin yakılmasına neden olduğu öğrenildi.

    YETKİLİLER ÖZÜR DİLEDİ

    Aylar sonra fark edilen olayla ilgili derhal soruşturma başlatılırken, hastane yönetimi özür diledi. Hastaneden yapılan açıklamada toprağa verilen kişinin başka bir tanıdığının olmadığı ve olayın bir insan hatasından meydana geldiği ifade edildi.

    Hastane sözcüsü ayrıca şu ifadeleri kullandı:

    "Biz durumdan etkilenen aileler için çok üzgünüz. Bunun bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri aldık"


    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    O kız şimdilerde okulu bıraktı ve uyuşturucuya başladı...O kız şimdilerde okulu bıraktı ve uyuşturucuya başladı...
    Tuttuğu takımı açıkladı! "Yalnız önemli bir sorun var"Tuttuğu takımı açıkladı! "Yalnız önemli bir sorun var"
    Yeni James Bond kulisleri başladı! Oppenheimer'i işaret ettiYeni James Bond kulisleri başladı! Oppenheimer'i işaret etti
    Anahtar Kelimeler:
    ceset hastane morg
    En Çok Okunan Trend Haberler
    CHP adayına tepki çeken sözler! 'Kızım az kendine gel ya...'

    CHP adayına tepki çeken sözler! 'Kızım az kendine gel ya...'

    O kız şimdilerde okulu bıraktı ve uyuşturucuya başladı...

    O kız şimdilerde okulu bıraktı ve uyuşturucuya başladı...

    Erdoğan'dan "Tutmayın küçük enişteyi" çıkışı

    Erdoğan'dan "Tutmayın küçük enişteyi" çıkışı

    Dani Alves intihar mı etti? Abisinden son dakika açıklaması geldi!

    Dani Alves intihar mı etti? Abisinden son dakika açıklaması geldi!

    Sürtünerek şekil verdi! 8.2 milyon dolara satıldı

    Sürtünerek şekil verdi! 8.2 milyon dolara satıldı

    Erkek arkadaşının ilişkisini iş dosyasında keşfetti! Yasak aşkı gizli klasör ele verdi

    Erkek arkadaşının ilişkisini iş dosyasında keşfetti! Yasak aşkı gizli klasör ele verdi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.