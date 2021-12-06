Tüm dünya burayı konuşuyor! Gizemi bir türlü çözülemeyen esrarengiz yer: 51. bölge

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya üzerinden "uzaylıları görme" iddiasıyla yapılan daveti ciddiye alan yüzlerce kişi, Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı "51. Bölge" olarak bilinen askeri üsse akın etmişti. Bu bölge onlarca yıldır UFO ve uzaylı teorilerinin merkezi konumunda bulunuyor.

UZAYLILARLA İLETİŞİME GEÇİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Amerika’nın Las Vegas eyaletinde bulunan 51. bölge olarak isimlendirilen askeri üs, her geçen gün başka bir komplo teorisine konu oluyor. 51. Bölge aslında Hava Kuvvetlerine ait bir araştırma merkezi olarak faaliyet gösteriyordu. Burada yeni uçaklar yapılıyor ve test ediliyor. Günümüzde 51. Bölge çok sıkı bir şekilde korunuyor. Bu da insanların çeşitli teoriler üretmesine neden oluyor. Amerikan hükümetinin 51. Bölgede uzaylılarla iletişime geçtiğine inanılıyor. Ancak bu inanışın herhangi bir resmi ve bilimsel kaydı bulunmuyor.



