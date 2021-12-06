Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Tüm dünya burayı konuşuyor! Gizemi bir türlü çözülemeyen esrarengiz yer: 51. bölge

Tüm dünya burayı konuşuyor! Gizemi bir türlü çözülemeyen esrarengiz yer: 51. bölge

06.12.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri dünyada en fazla gizemli yere sahip olan ülkelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Cecile Hotel’in filmlere ve dizilere konu olan esrarengiz hikâyesinin yanında Nevada’da bulunan 51. bölge komplo teorisyenlerinin popüler lokasyonu oldu.

Tüm dünya burayı konuşuyor! Gizemi bir türlü çözülemeyen esrarengiz yer: 51. bölge

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya üzerinden "uzaylıları görme" iddiasıyla yapılan daveti ciddiye alan yüzlerce kişi, Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı "51. Bölge" olarak bilinen askeri üsse akın etmişti. Bu bölge onlarca yıldır UFO ve uzaylı teorilerinin merkezi konumunda bulunuyor.

Los Angeles’ın kötü şöhrete sahip Cecil Oteli ve korku filmlerini aratmayacak tüyler ürperten hikayesi!Los Angeles’ın kötü şöhrete sahip Cecil Oteli ve korku filmlerini aratmayacak tüyler ürperten hikayesi!

UZAYLILARLA İLETİŞİME GEÇİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Amerika’nın Las Vegas eyaletinde bulunan 51. bölge olarak isimlendirilen askeri üs, her geçen gün başka bir komplo teorisine konu oluyor. 51. Bölge aslında Hava Kuvvetlerine ait bir araştırma merkezi olarak faaliyet gösteriyordu. Burada yeni uçaklar yapılıyor ve test ediliyor. Günümüzde 51. Bölge çok sıkı bir şekilde korunuyor. Bu da insanların çeşitli teoriler üretmesine neden oluyor. Amerikan hükümetinin 51. Bölgede uzaylılarla iletişime geçtiğine inanılıyor. Ancak bu inanışın herhangi bir resmi ve bilimsel kaydı bulunmuyor.

Tarihin en ilginç suçlusu! Cesetlerle cinsel birliktelik yaşama ve ölüm kokusu bağımlısı bir kadın: Karen GreenleeTarihin en ilginç suçlusu! Cesetlerle cinsel birliktelik yaşama ve ölüm kokusu bağımlısı bir kadın: Karen Greenlee


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zaman yolcusu olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcısı, Aralık ayına dikkat çekti! “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”Zaman yolcusu olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcısı, Aralık ayına dikkat çekti! “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”
Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar
Eşi benzeri yok! Ziyaretçi akınına uğruyorEşi benzeri yok! Ziyaretçi akınına uğruyor
Anahtar Kelimeler:
Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

2485 yılından geldiğini söyledi! İki tarihe dikkat çekti

2485 yılından geldiğini söyledi! İki tarihe dikkat çekti

45 yıldır havada! Bir daha indirmedi

45 yıldır havada! Bir daha indirmedi

18 yıl havaalanında yaşadı! Sadece bankı ve bavulu...

18 yıl havaalanında yaşadı! Sadece bankı ve bavulu...

İlginizi Çekebilir

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medyada olay yarattı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medyada olay yarattı

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Hamile olduğunu doğumdan 50 dakika önce öğrendi

Hamile olduğunu doğumdan 50 dakika önce öğrendi

İç çamaşırları tarih oluyor! Dekoltenin şekli değişti

İç çamaşırları tarih oluyor! Dekoltenin şekli değişti

Göğüsleri nedeniyle defalarca sosyal medyadan atıldı

Göğüsleri nedeniyle defalarca sosyal medyadan atıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.