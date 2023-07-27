Tüm dünyanın yakından takip ettiği Johnny Depp ve Amber Heard davasının belgeseli geliyor! Geri sayım başladı

Hollywood’un sevilen ismi Johnny Depp boşanma sürecinin ardından eski eşi Amber Heard’ın aile içi taciz mağduru olarak göstererek kendisini itibarsızlaştırdığını iddia ederek 50 milyon dolarlık dava açmıştı. İkilinin altı hafta boyunca televizyonda yayınlanan davası bu kez Netflix’te mercek altına alınacak. Depp’in kazandığı herkesi şaşırtan pek çok iddia ortaya atılmıştı.

GERİ SAYIM BAŞLADI

“Depp v Heard” adıyla yayınlanacak 3 bölümlük belgesel, mahkeme salonunun içinden ve dışından çekilen görüntülerle süreci yeniden ele alacak. Belgeselin 16 Ağustos’ta gösterime girmesi bekleniyor.

