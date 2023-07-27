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    4. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Johnny Depp ve Amber Heard davasının belgeseli geliyor! Geri sayım başladı

    Tüm dünyanın yakından takip ettiği Johnny Depp ve Amber Heard davasının belgeseli geliyor! Geri sayım başladı

    27.07.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp’ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Çift, boşanmış olmalarına rağmen uzlaşamadı. İkilinin karşılıklı iddialarının havada uçuştuğu itibar davası 2022 yılında tüm dünyada yakından takip edildi. Şimdi ise Netflix’te olaylı davanın 3 bölümlük belgeseli yayınlanacak.

    Hollywood’un sevilen ismi Johnny Depp boşanma sürecinin ardından eski eşi Amber Heard’ın aile içi taciz mağduru olarak göstererek kendisini itibarsızlaştırdığını iddia ederek 50 milyon dolarlık dava açmıştı. İkilinin altı hafta boyunca televizyonda yayınlanan davası bu kez Netflix’te mercek altına alınacak. Depp’in kazandığı herkesi şaşırtan pek çok iddia ortaya atılmıştı.

    GERİ SAYIM BAŞLADI

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    “Depp v Heard” adıyla yayınlanacak 3 bölümlük belgesel, mahkeme salonunun içinden ve dışından çekilen görüntülerle süreci yeniden ele alacak. Belgeselin 16 Ağustos’ta gösterime girmesi bekleniyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Netflix Amber Heard Johnny Depp

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