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    4. Tüm kasaba küle döndü, bir tek o kurtuldu! Görenleri şaşkına çeviren kırmızı evin sırrı ortaya çıktı

    Tüm kasaba küle döndü, bir tek o kurtuldu! Görenleri şaşkına çeviren kırmızı evin sırrı ortaya çıktı

    18.08.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’nda çıkan orman yangınında bir kasaba adeta küle döndü. Yangının ardından neredeyse tüm evlerin yerle bir olduğu Lahaina kasabasında görenleri şaşkına uğratan bir olay gerçekleşti. Yangından hiç hasar almadan kurtulan ev sosyal medyada gündem oldu.

    Hawaii'de 8 Ağustos'ta başlayan orman yangınları son yılların en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edildi. Yangından en çok etkilenen yerlerden biri olan Lahaina kasabasında sadece tek bir evin kurtulması görenleri çok şaşırttı.

    Tüm kasabanın küle döndüğü anların yayınlandığı fotoğrafta beyaz duvarlı ve kırmızı çatılı bir evin hiç hasar almaması dikkat çekti.

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    Sosyal medyada evle ilgili adeta yorum yağdı. Kullanıcılar eve "Hawaii vahşi yangınlarından kurtulan kırmızı ev" adını verdiler.

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    SIRRI ORTAYA ÇIKTI

    San Francisco Chronicle gazetesi ise mucizevi bir şekilde kurtulan evin sahibinin kuzeni ile görüştü. 67 yaşındaki Pattie Tamura söz konusu evin 1950'lerde şeker fabrikasında çalışan büyükbabası tarafından inşa edildiğini söyledi ve açıklamasında "Büyükbabam evi Hawaii'deki böcekler ve ahşap çürümesi sorunu nedeni ile betondan yapmaya karar vermiş. Evin bu sayede kurtulduğuna inanıyorum" sözlerine yer verdi.

    kırmızı ev

    "DUVARLAR O KADAR KALIN Kİ..."

    "Duvarlar o kadar kalın ki okyanusun sesini bile duymuyoruz" diyen kadın büyük babasının öngörüsüne minnettar olduğunu belirtti.

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