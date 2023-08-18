Tüm kasaba küle döndü, bir tek o kurtuldu! Görenleri şaşkına çeviren kırmızı evin sırrı ortaya çıktı

Hawaii'de 8 Ağustos'ta başlayan orman yangınları son yılların en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edildi. Yangından en çok etkilenen yerlerden biri olan Lahaina kasabasında sadece tek bir evin kurtulması görenleri çok şaşırttı.

Tüm kasabanın küle döndüğü anların yayınlandığı fotoğrafta beyaz duvarlı ve kırmızı çatılı bir evin hiç hasar almaması dikkat çekti.

Sosyal medyada evle ilgili adeta yorum yağdı. Kullanıcılar eve "Hawaii vahşi yangınlarından kurtulan kırmızı ev" adını verdiler.

SIRRI ORTAYA ÇIKTI

San Francisco Chronicle gazetesi ise mucizevi bir şekilde kurtulan evin sahibinin kuzeni ile görüştü. 67 yaşındaki Pattie Tamura söz konusu evin 1950'lerde şeker fabrikasında çalışan büyükbabası tarafından inşa edildiğini söyledi ve açıklamasında "Büyükbabam evi Hawaii'deki böcekler ve ahşap çürümesi sorunu nedeni ile betondan yapmaya karar vermiş. Evin bu sayede kurtulduğuna inanıyorum" sözlerine yer verdi.

"DUVARLAR O KADAR KALIN Kİ..."

"Duvarlar o kadar kalın ki okyanusun sesini bile duymuyoruz" diyen kadın büyük babasının öngörüsüne minnettar olduğunu belirtti.

