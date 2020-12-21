Tüm köyü su bastıktan sonra 47 yıl boyunca tek başına yaşadı!

Elizabeth Prettejohn, tüm köyü yok eden ve herkesi kaçmaya zorlayan yıkıcı fırtınanın ardından 47 yıl boyunca evinde tek başına kalmaya devam etti.Elizabeth henüz 33 yaşındayken köyde büyük bir fırtına yaşandı ve deniz taştı. 79 köy sakinin şans eseri kurtulduğu doğal afetin sonrasında Elizabeth Prettejohn köyde kalmaya karar veren tek kişi oldu. Diğer köylülerin taşınması üzerine yaşlı kadın tavuk yumurtası ve denizden tuttuğu balıklarla beslenerek hayatını sürdürdü. Elizabeth, 1964'te 80 yaşında ölene kadar, inatla ve kahramanca evinde kaldı.

“AİT OLDUĞUM YER BURASI”

Elizabeth, The London Inn’deki Hallsandans’de doğdu ve uzun bir süre boyunca ailesiyle burada yaşadı. 2012 yılında meydana gelen doğal afete kadar yaşadığı yerin cıvıl cıvıl olduğu belirten Elizabeth, “Tüm anılarım burada ama oturup düzenlemeye çalışmak işe yaramıyor. Tüm kumsalımızı alan tersaneydi. Dört gün dört gece patladı. Deniz dağlar gibiydi. Ben Tanrı'ya rüzgarın durması için dua ettim. Bir zamanlar Dartmouth'a taşınmayı düşündüm ama anılarımla buraya ait olduğum yer burası." diye konuştu.



