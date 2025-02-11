Tüm psikopatlar burada: CECOT hapishanesine giren çıkamaz! Ruhi Çenet’in mahkum ile yaptığı röportaj gündem oldu…

Çeşitli çetelerden çok sayıda mahkumun bulunduğu bu devasa cezaevi, El Salvadorlu askerlerin sürekli nöbet tuttuğu yüksek güvenlikli bir hapishane.

Cecot hapishanesine girenlerin bir daha oradan çıkması ve yakınlarını görmesi imkansız bir haldedir.

“KÖTÜNÜN EN KÖTÜSÜNÜ GÖRECEĞİZ”

Ülkeye hakim olmaya çalışan çeteler için inşa edilen hapishane, Dünya’nın en kötü insanlarını içinde bulunduruyor. Ülkede hakimiyet kurmaya çalışanlar, masum insanların hayatlarına el koyanları ve haraç gibi suçları bulunan çeteler artık CECOT hapishanesinde.

“BURAYA GİREN ÇIKAMAZ”

2022 yılında inşa edilmiştir. 410 dönümlük oldukça büyük bir arazi kullanılmıştır. Her çift modül dikenli teller ile çevrili. Elektrik telleri de bulunuyor. 19 gözetleme kulesi ile de sıkıca takip ediliyor. Her bir detay kaçmanın imkansız olduğunu gösteriyor.

Dış dünya ile tüm bağları kesilen suçluların ,aileleri ile görüşmeleri yasak. Temel ihtiyaçları dışında çarşaf, yastık verilmiyor. Yemek düzenleri genelde aynı menülerle ilerliyor. Belirli günler sadece 1 saat bahçe izinleri bulunuyor. Bahçe günleri gruplar halinde silahlı gardiyanlar gözetiminde oluyor.

“İÇERDE ELİNİ BİLE GÖREMEZLER”

İzolasyon hücreleri da bulunuyor. Eğer bir mahkum kurallara uymazsa, burada cezasını çekmeye başlıyor. Tek bir ufak delikten hava girmesi dışında zifiri karanlık bir odada tutuluyorlar.

‘PSİKOPAT’ İLE RÖPORTAJ

Ruhi Çenet, "Psikopat" lakaplı 34 yıllık suç geçmişi olan mahkumla röportaj yaptı. 12 gardiyan güvenlik için hazırda yanlarında beklemiştir.

İşte röportajdan bazı detaylar:

“Oğlumu en son 5 yaşındayken gördüm ve şu an 21 yaşında.”

“Ona 'babanın yaptıklarını yapma, daha iyi bir hayat yaşa' demek istiyorum.”

“Çıkış yolu yok,kendini nasıl kurtarabilirsin.”

“11 yaşında hırsızlık yapmaya başladım.”

“Tüm sevdiklerimi çeteler yüzünden kaybettim.”

“Gençlere, ‘okula gidin,ailenizi dinleyin, bizim burada yaşadığımız hayatı yaşamayın’ diyorum.”