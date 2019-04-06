Tüm Türkiye'yi üzmüştü! Sevindirici haberi Haluk Levent verdi

Yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren Haluk Levent, ineği uçurumdan düşerek telef olan Sabiha Özel için kolları sıvadı.

YAŞLI KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Denizli'de yaşayan Sabiha Özel'in 'Fatma' ismini verdiği ineği, uçurumdan düşerek telef olmuş ve yaşlı kadın gözyaşlarına boğulmuştu. Üzüntüsünden sabaha kadar uyuyamadığını ve gözyaşı döktüğünü belirten Özel, 'Gümüş' ismini verdiği buzağısıyla teselli bulduğunu söyledi.

GÜZEL HABERİ VERDİ

Özel'le ilgili güzel haberi AHBAP Derneği'nin Kurucusu Haluk Levent duyurdu: "Merak etmeyin, Osman B. ve arkadaşları teyzemize bir değil 2 inek aldı. Yarın teslim edilecek.



