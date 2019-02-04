Tüm vücudu dövmelerle kaplı çılgın öğretmen!

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

33 yaşında Sylvain, Paris'teki yaşıyor ve en büyük tutkusu dövme yaptırmak.

Tüm vücudu dövmelerle kaplı genç adam aynı zamanda bir kamu çalışanı. Ancak kendisi görüntüsünün yaptığı işe engel olmadığını söylüyor.

Dövmeli öğretmen şaşırtıyor

Tüm vücudunu dövme ile kaplayan Sylvain Helaine'ın görünüşü şaşırtıyor. 33 yaşındaki Sylvain Helaine'in yaşamı Paris'ten Londra'ya taşındıktan sonra tamamen değişti.
Kafatası ve genital bölgeleri de dahil olmak üzere tüm vücudunu dövmelerle kaplayan Sylvain Helaine oldukça sıra dışı bir görünüme kavuştu.
Yedek öğretmen olarak görev yapan Sylvain Helaine, ilk dövmesini 27 yaşında yaptırmaya karar verdi.
Sonraki dört yıllık süreçte Sylvain Helaine dövme yaptırma tutkusunu sürdürdü.
Dövme yaptırmaya hiç arama vermediğini söyleyen Sylvain Helaine, dövmenin kendisi için bir tutku olduğunu ve bedenie daha fazla dövme yaptıracağını belirtiyor.
Dövme yaptırmaya başladığı ilk dönemde rock n roll ve old school tarzı bir karışım yapmak istediğini belirten Sylvain Helaine 10 yıldır öğretmen olarak görev yapıyor.
Öğretmenlik mesleği öncesi dövüş sanatları hocası olarak görev yaptığını belirten Sylvain Helaine ayrıca modellik de yapıyor.
Yedek öğretmen olarak görev yapan Sylvain Helaine, görevlendirme olduğu taktirde eğitime gidiyor.
Bu sebeple öğrencileri sürekli olarak değişiyor.
Sylvain Helaine, öğrencilerinin ailelerinin kendisini gördüğü zaman ön yargılı davrandığını ifade ediyor.
Bazı veliler okul müdürünü çağırıyor ve 'Çocukların etrafında dolanan bu garip adam da kim?' diyor.
Sylvain Helaine'a ön yargı ile bakan tek kişiler öğrenci velileri değil.
Yeni nesil olarak tabir edilen gençler de Sylvain Helaine'ın tarzını şaşkınlıkla karşılıyor.
Tüm bu eleştirilere aldırmayan Sylvain Helaine son derece normal biri olduğunu vurguluyor.
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Anahtar Kelimeler:
dövme öğretmen

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