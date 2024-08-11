Tüm zamanların en çok hasılat yapan 5 konseri! Taylor Swift konseri iptal edilmişti

Müzik dünyasında her yıl düzenlenen konserlerle sanatçılar hayran kitleleriyle buluşuyor. Kimi zaman büyük bir stadyumun dahi yetmediği konserlerin hasılatı ise duyanları şaşırtıyor. Yaptığı sahne şovlarıyla hayranlarını etkileyen ve satılan biletler sayesinde büyük bir hasılat yapan konserler belirlendi.

TAYLOR SWİFT'İN KONSERİNE 195 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Binlerce kişinin katıldığı konseriyle, ülke ekonomisine de katkı sağlayan Taylor Swift resmi veriler henüz açıklanmasa da yapılan hesaplarda en çok hasılat yapan sanatçı oluyor. The Eras Tour kapsamında 140'tan fazla konser veren Taylor Swift’in konserinde satılan biletlerin hasılatının 1 milyar doları geçeceğini bekleniyor.

Swift'in olası güvenlik tehditleri nedeniyle üç konseri iptal edilmişti. Konserlere ise üç gün boyunca 195 binden fazla kişinin katılımı beklenmekteydi.

ELTON JOHN 939 MİLYON DOLARI HASILATIYLA İKİNCİ SIRADA

İkinci sırada ise 2018 yılında Farewell Yellow Brick Road turuna çıkan Elton John bulunuyor. Tur kapsamında 330 konser veren John’un toplam hasılatı 939 milyon doları buldu. Beş yıl süren turnenin sonunda sanatçı sahnelere veda ederken, müziğiyle iz bıraktığı bir yolculuk olarak tarihe geçti.

2022-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği Music of the Spheres World Tour konseri gerçekleştiren Coldplay, yaklaşık 811 milyon dolar hasılat elde ederek üçüncü sıraya geldi.

Ed Sheeran’ın 2017-2019 yılları arasında düzenlediği ÷ Tour ile, 776 milyon dolar hasılatla listede dördüncü sırada yer aldı.

U2’nun 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirdiği U2 360° Tour, 736 milyon dolar hasılatla beşinci sıraya adını yazdırdı.